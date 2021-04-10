الموعد والقنوات الناقلة وتشكيل مباراة العين وفولاد خوزستان في دوري أبطال آسيا

يخوض العين الإماراتي مواجهة قوية أمام فولاد خوزستان الإيراني، مساء اليوم السبت، في الدور الإقصائي المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وترصد شبكة“إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة العين وفولاد، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، الساعة 19:50 دقيقة، بتوقيت الإمارات.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1.

الدور التمهيدي لـ #دوري_أبطال_آسيا غداً ⚽️ الزعيم 🟣 وفولاد 🔴 على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض#نادي_العين pic.twitter.com/UOBneW0uCu — نادي العين (@alainfcae) April 9, 2021





سيناريو التأهل الثالث

يسعى العين إلى تحقيق الفوز، وتكرار السيناريو للمرة الثالثة بعبور الدور الإقصائي في دوري أبطال آسيا.

ويأمل العين تحقيق الفوز مثلما تخطى بونيودكور الأوزبكي 1/0 في الموسم الماضي، إلى جانب عبور المالكية البحريني بهدفين دون رد في نسخة 2018.

ويصعد الفائز من هذه المواجهة لخوض منافسات المجموعة الرابعة لدوري الأبطال، وتضم: النصر السعودي، والسد القطري، والوحدات الأردني.

مخاوف العين

يدخل العين اللقاء باحثًا عن التأهل الآسيوي وسط مخاوف عديدة تنتاب جمهور بعد أن عانى البنفسجي في الموسم الحالي من تذبذب واضح في النتائج، وتراجع ترتيبه بالدوري الإماراتي للمركز السادس.

لا تعليق على تصريحات مدرب الفريق المنافس..

بيدرو: عازمون على إظهار روح القتال والتأهل لمرحلة المجموعات 📝https://t.co/n7VLki2scB#نادي_العين #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/OQ09yuoMk3 — نادي العين (@alainfcae) April 9, 2021

وقال المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للعين خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن المواجهة مهمة للغاية وفريقه سيسعى إلى تحقيق الفوز والعبور لمرحلة المجموعات.

وأشار إيمانويل إلى أن دوري الأبطال الهدف الرئيس للعين، وسيقاتل لتحقيق الفوز والتقدم لأقصى نقطة، موضحًا أن العين أحد أكبر أندية قارة آسيا، وسيبذل قصارى جهده في البطولة.

ويعتمد العين على تشكيلة تضم: الحارس خالد عيسى، وأمامه رباعي خط الدفاع: سعيد جمعة، ومهند العنزي، والياباني شيوتاني تسوكاسا، والبرازيلي إيريك جورجينس.

ويقود خط الوسط أحمد برمان، وبجواره يحيى نادر، وبندر الأحبابي، وخالد البلوشي، مع ثنائي الهجوم: كايو كانيدو، والتوغولي لابا كودجو.

أسلحة فولاد

يبحث فولاد عن تحقيق مفاجأة، وإقصاء العين من دوري الأبطال بقيادة المدرب جواد نيكونام الذي أثار جدلًا واسعًا بتصريحاته قبل اللقاء في المؤتمر الصحفي، حين قال إنه لا يوجد فريق ممتاز في هذه المرحلة الإقصائية، ورفض بيدرو إيمانويل التعليق على هذه التصريحات.

ويملك فولاد في تشكيلته بعض الأوراق المهمة، ولكن يبقى أبرزها صانع الألعاب الجنوب أفريقي آياندا باتوسي، فهو هداف الفريق بالدوري المحلي برصيد 4 أهداف، ويعد العقل المفكر للفريق الإيراني.

قال: أرغب في التسجيل على مرمى فولاد..

لابا للجماهير: نعدكم بالقتال حتى النهاية من أجل التأهل وإسعادكم 📝https://t.co/xWfGEYDepe #نادي_العين #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/CzJ9OTl7jk — نادي العين (@alainfcae) April 9, 2021

ويعول فولاد على تشكيلة تضم: الحارس محسن فوروزان، وأمامه رباعي خط الدفاع: مهران موسوي، وعارف أجاسي، وصالح هارداني، ومهران ديرخشان.

ويقود خط الوسط محمد أبشاك، وبجواره زبير نيكيناف مع صانع الألعاب آياندا باتوسي، وعلى الأطراف محمد رضا عباسي، وفرشاد أحمد زادة، مع المهاجم البرازيلي لوسيانو بيريرا.

وقال طارق العشري مدرب الشعب الإماراتي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن العين في مهمة صعبة، لأنه يعيش حالة من التذبذب الواضح هذا الموسم بدليل نتائجه المحلية، موضحًا أن مباراة فولاد هي مواجهة تعتمد على الروح القتالية للاعبين بشكل أكبر من الأمور التكتيكية.

وأكد أن خبرات بعض اللاعبين مثل الحارس خالد عيسى، وبرمان وشيوتاني مع دور المهاجم لابا، ستكون عوامل الحسم بالنسبة للفريق الإماراتي، محذرًا من الاستسلام لواقع الأسلوب التكتيكي للفريق الإيراني، وتنظيمه الدفاعي الذي سيكون أفضل لأنه سيبحث عن اقتناص المرتدات.