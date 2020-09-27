المشرف العام على الأهلي السعودي مدافعا عن محمد العويس: والله لم يكن يقصد الهلال (فيديو)

دافع طارق كيال، المشرف العام على فريق النادي الأهلي السعودي، عن محمد العويس، حارس مرمى ”الراقي“، بعد تصريحاته عقب مواجهة شباب الأهلي دبي، مساء السبت، في دوري أبطال آسيا، التي أثارت جدلا كبيرا.

الأهلي عبر منافسه شباب الأهلي دبي الإماراتي بركلات الجزاء الترجيحية في العاصمة القطرية الدوحة.

وبعد المباراة سُئل العويس عن الأخطاء التي ارتكبها الأهلي في المباراة، فأجاب: ”غيرنا أخذتهم الطيارة ورجعوا النادي، وصلنا دور الثمانية، نقول مبروك ونقفّل على الأخطاء ونصلحها، إن شاء الله نفوز بالمباريات المقبلة كلها“.

التصريح أثار استياء الكثير من المتابعين في السعودية، إذ تم اعتباره إشارة إلى الغريم الهلال.

الاتحاد الآسيوي كان قد استبعد الهلال حامل اللقب من دوري أبطال آسيا قبل أيام قليلة، لفشله في الحضور بعدد كافٍ من اللاعبين لمباراته الأخيرة بدور المجموعات، بعد أن ضرب فيروس كورونا صفوفه وأصاب أغلب لاعبيه.

#الدوري_مع_وليد | طارق كيال – مشرف كرة #الأهلي: البطاقات تتلغي عند التأهل من المجموعات إلى دور الـ16.. ممكن نضيف لاعبين في القادم.. سؤال المذيع للعويس كان تأهلتوا بمستوى سيء فرد عليه العويس على المذيع والله لم يكن يقصد #الهلال ونحن متعاطفين معه ونحن في مركب واحد.#SBC pic.twitter.com/enG91sNqrx — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) September 26, 2020

وقال كيال في تصريحات تلفزيونية: ”الفريقان لعبا بتحفظ خلال المباراة، فمن الممكن أن تخسر وتخرج من البطولة الآسيوية بغلطة واحدة، وهذه كرة القدم خصوصا في مباريات خروج المغلوب، وواجهنا مشكلة مع الإصابات الكثيرة في الدوحة، وعندنا 19 لاعبا تحت 21 سنة“.

وأضاف: ”حاولنا أن نجاري الظروف والغيابات وأرحنا اللاعبين في المباراتين الماضيتين بدور المجموعات بعد ضمان تأهلنا لدور الستة عشر، وحققنا الأهم“.

وتابع: ”البطاقات تلغى عند التأهل من المجموعات إلى دور الـ16، ومن الممكن أن نضيف لاعبين في القادم في حال تأهلنا للمباراة النهائية“.

وعن تصريح العويس الذي أثار الجدل، شدد: ”سؤال المراسل للاعب محمد العويس عقب مباراة شباب الأهلي كان تأهلتم بمستوى سيئ فرد عليه العويس، والله لم يكن يقصد الهلال في تصريحه ونحن متعاطفون معه، ونحترمه ونقدره، ونحن في مهمة وطنية ومركب واحد“.