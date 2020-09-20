تقرير: الاتحاد الآسيوي يرفض طلب الهلال تأجيل مباراة شهر خودرو في دوري أبطال آسيا

وجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، صدمة قوية لنادي الهلال السعودي، بعد رفض طلبه بتأجيل مباراته أمام شهر خودرو الإيراني، المقررة، اليوم الأحد، بالجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ورغم المحاولات الهلالية لتأجيل المباراة بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل الفريق الكروي، بعدما وصلت إلى 15 لاعبا، ولكن الاتحاد الآسيوي رفض وأكد إقامة المباراة في موعدها.

وقالت صحيفة ”الرياضية“، إن ”الاتحاد السعودي يكثف اتصالاته ويصعد إلى أعلى المستويات في الاتحاد الآسيوي لشرح موقف الهلال والصعوبات التي تواجهه ويطالب بتقدير الموقف الطارئ“.

وأضافت الصحيفة: ”الاتحاد الآسيوي يشترط مسحتين سلبيتين لكل لاعب مصاب بكورونا قبل عودته للانضمام لبعثة فريقه“.

وطالب الهلال، يوم السبت، الاتحاد القاري بتأجيل مباراته أمام شهر خودرو الإيراني بعد إصابة عشرة أفراد جدد من بعثة الفريق بفيروس كورونا.

الهلال يطلب رسميا تأجيل مواجهة شهر خودرو في دوري أبطال آسيا https://t.co/RajdXoPBpT pic.twitter.com/ElZuOERh6y — إرم سبورت (@EremSports) September 19, 2020

وقال الهلال في بيان عبر حسابه على تويتر: ”أوضحت الفحوض التي أجرتها بعثة الفريق الأول اليوم إصابة عشرة أفراد من أعضاء البعثة بفيروس كورونا منهم الثلاثي علي آل بليهي ومتعب الفرج وبافتيمبي غوميز“.

وأضاف: ”وذلك بالإضافة إلى أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، كريستيان وماثيو وباولو وأحمد موسى وبدر الخطيب وأوسكار وفيكتور، ليصل بذلك إجمالي اللاعبين المصابين بفيروس كورونا إلى 15 لاعبا“.

وكان الهلال أعلن في بيان سابق إصابة الثنائي سالم الدوسري والإيطالي سيباستيان جيوفينكو، إلى جانب أخصائي العلاج الطبيعي نيري مع خضوع الثلاثي للعزل الصحي والبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي.

واعترف الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال في مؤتمر صحفي عشية المباراة بالظروف الصعبة التي تواجه فريقه قبل مواجهة شهر خودرو.

وانحصرت المنافسة على بلوغ دور الستة عشر عن المجموعة الثانية بين الهلال، الذي يحتاج نقطة واحدة من آخر مباراتين، وباختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي دبي الإماراتي.

ويتصدر الهلال المجموعة بعشر نقاط متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن باختاكور صاحب المركز الثاني، فيما يحتل شباب الأهلي المركز الثالث بست نقاط، بينما ظل شهر خودرو في ذيل الترتيب دون نقاط قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.