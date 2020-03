الاتحاد الآسيوي يطالب الجماهير باختيار أفضل لاعب سعودي في تاريخ دوري أبطال آسيا (شاهد)

طالب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الجماهير السعودية بالاختيار بين خمسة لاعبين، وإعطاء واحد منهم لقب ”الأفضل في تاريخ دوري أبطال آسيا.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم محمد الشلهوب قائد الهلال وسالم الدوسري زميله في الفريق، ومحمد نور قائد الاتحاد سابقاً، وسعود كريري الذي مثل الفريقين، وناصر الشمراني الذي ارتدى قمصان الشباب والهلال والاتحاد في أوقات سابقة، ضمن أفضل السعوديين الذين لعبوا في دوري أبطال آسيا في نسختها الحديثة.

وسلط الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي، اليوم الجمعة، الضوء على اللاعبين الخمسة، ونشر لقطات من مشاركات كل لاعب فيهم، في التقرير التالي:

محمد الشلهوب

أمضى محمد الشلهوب كل مسيرته في نادي الهلال، حيث يعتبر من اللاعبين الذين خاضوا أكبر عدد من المشاركات في دوري أبطال آسيا.

في عام 2000، كان الشلهوب يبلغ من العمر 19 عاماً، وخاض أول نهائي قاري بالنسبة له، حيث ساهم في فوز الهلال بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري، عندما فاز على جوبيلو ايواتا 3-2 في الرياض.

وبعد عقدين، وفي سن 39 عاماً، حمل الشلهوب شارة قائد الفريق، وكان أكثر اللاعبين السعوديين ظهوراً في دوري أبطال آسيا، حيث سجل ثلاثة أهداف وساهم في فوز الهلال بدوري أبطال آسيا 2019.

كما شهدت مسيرة الشلهوب بلوغ الدور النهائي عامي 2014 و2017، قبل أن يرفع الكأس العام الماضي، ليصبح أول لاعب سعودي يفوز بلقب دوري أبطال آسيا وبطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري.

???? The one-club man, he has been at Al Hilal for over 2⃣0⃣ years! ⏱️ He has the best goals p/mins average (min. 8 games) at #ACL2019 – He scores every 78 minutes ????

محمد نور

عاش نادي الاتحاد فترة ذهبية في دوري أبطال آسيا خلال العقد الماضي، وكان أبرز نجوم تلك الفترة القائد محمد نور الذي خاض مباراته الأولى في البطولة أمام نادي الكويت عام 2004، وأنهى ذلك العام برفع كأس البطولة.

وقدم نور عروضا مميزة في تلك البطولة، حيث افتتح التسجيل في ذهاب الدور قبل النهائي أمام تشونبوك هيونداي موتورز، ثم سجل هدفين في إياب الدور النهائي ليقود الاتحاد لتعويض خسارة مباراة الذهاب وتحقيق الفوز 5-0.

وفي العام التالي واصل نور التألق، حيث تفوق الاتحاد على شاندونغ لونينغ الصيني بواقع 8-3 في مجموع المباراتين خلال الدور ربع النهائي، ثم على بوسان آيبارك الكوري الجنوبي 7-0 في قبل النهائي، قبل أن يفوز على العين 5-3 في النهائي، حيث سجل نور هدفا من كرة رأسية ورفع الكأس للعام الثاني على التوالي.

وعاد نور في نسخة 2009 ليقدم أفضل العروض على المستوى الفردي في البطولة القارية، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفا، ليقود الفريق لقلب تأخره وتحقيق الفوز على ناغويا اوشنز الياباني بنتيجة 6-2 في قبل النهائي.

The last time these two Asian giants met was in #ACL2011 when @ittihad_en ????won 3-1

And we all remember that AMAZING assist by @MohamedNoor_N18 ???? pic.twitter.com/cjkEVdprZj

