الاتحاد الآسيوي ينفي إلغاء دوري أبطال آسيا 2020

نفى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ما تردد عن نيته إلغاء دوري أبطال آسيا 2020 الموسم الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا، خوفًا من تفشي فيروس كورونا وحرصًا على سلامة الجميع.

ونشرت صحيفة ”الاتحاد الرياضي“ الإماراتية تصريحات على لسان ويندسور الأمين العام للاتحاد الآسيوي قال فيها: ”لا توجد نية لإلغاء البطولة في الموسم الجاري“.

وأضاف: ”القرار الأقرب هو إقامة البطولة المجمعة في أغسطس، وهو أفضل الحلول المطروحة على الطاولة“.

وأشار الأمين العام للاتحاد الآسيوي إلى أن جميع الخيارات مطروحة سواء باستكمال البطولة على نظامها الحالي، أو إقامة بطولة مجمعة، ولكن لا يوجد أي نية لإلغاء دوري أبطال آسيا.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن الاتحاد الآسيوي يفكر جديًا بإلغاء النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

وأشارت تلك التقارير إلى أنه في حالة الإلغاء ستبدأ النسخة القادمة مع حلول شهر سبتمبر وتنتهي في مايو.

وشهدت الفترة الماضية عقد اجتماعات طارئة عدة مع الاتحادات المحلية لمناقشة جدولة البطولة، مع الأخذ بضرورة تلاشي المخاطر الصحية.