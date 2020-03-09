 الاتحاد الآسيوي يكشف رسميا مواعيد الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال آسيا – إرم نيوز‬‎

الاتحاد الآسيوي يكشف رسميا مواعيد الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال آسيا

الاتحاد الآسيوي يكشف رسميا مواعيد الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال آسيا

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن المواعيد الجديدة لمباريات دوري أبطال آسيا 2020، بدءًا من دور الـ16 وحتى نصف النهائي، في الوقت الذي لم تستكمل فيه بعد مباريات دور المجموعات مع تفشي فيروس كورونا في آسيا ومختلف بلدان العالم.

وكان الاتحاد الآسيوي عقد عدة اجتماعات طارئة مع الاتحادات الوطنية، من أجل مناقشة المواعيد الجديدة ومصير تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ودوري أبطال آسيا 2020، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء قارة آسيا.

وجاءت المواعيد الجديدة كالآتي:

دور الـ16

الذهاب: 10، 11، 12 أغسطس

الإياب: 24، 25، 26 أغسطس

ربع النهائي

الذهاب: 14، 15، 16 سبتمبر

الإياب: 28، 29، 30 سبتمبر

نصف النهائي

الذهاب: 20، 21 أكتوبر

الإياب: 27، 28 أكتوبر

النهائي

الذهاب: 22 نوفمبر (شرق آسيا)

الإياب: 28 نوفمبر (غرب آسيا)

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