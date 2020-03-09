الاتحاد الآسيوي يكشف رسميا مواعيد الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال آسيا

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن المواعيد الجديدة لمباريات دوري أبطال آسيا 2020، بدءًا من دور الـ16 وحتى نصف النهائي، في الوقت الذي لم تستكمل فيه بعد مباريات دور المجموعات مع تفشي فيروس كورونا في آسيا ومختلف بلدان العالم.

وكان الاتحاد الآسيوي عقد عدة اجتماعات طارئة مع الاتحادات الوطنية، من أجل مناقشة المواعيد الجديدة ومصير تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ودوري أبطال آسيا 2020، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء قارة آسيا.

رسميًا ـ المواعيد الجديدة للأدوار النهائية في #دوري_أبطال_آسيا ???????? ❍ ثمن النهائي |

ذهاب ـ 10 ، 11 ، 12 أغسطس

إياب ـ 24 ، 25 ، 26 أغسطس ❍ ربع النهائي |

ذهاب ـ 14 ، 15 ، 16 سبتمبر

إياب ـ 28 ، 29 ، 30 سبتمبر ❍ نصف النهائي |

ذهاب ـ 20 ، 21 أكتوبر

إياب ـ 27 ، 28 أكتوبر pic.twitter.com/HSccZZpNYL — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) March 9, 2020

وجاءت المواعيد الجديدة كالآتي:

دور الـ16

الذهاب: 10، 11، 12 أغسطس

الإياب: 24، 25، 26 أغسطس

ربع النهائي

الذهاب: 14، 15، 16 سبتمبر

الإياب: 28، 29، 30 سبتمبر

نصف النهائي

الذهاب: 20، 21 أكتوبر

الإياب: 27، 28 أكتوبر

النهائي

الذهاب: 22 نوفمبر (شرق آسيا)

الإياب: 28 نوفمبر (غرب آسيا)