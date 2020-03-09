هل يتم إلغاء الدوري السعودي خوفا من فيروس كورونا.. وما هو المقترح الجديد لخوض مباريات دوري أبطال آسيا المؤجلة؟ (فيديو)

في ظهور العديد من المصابين بفيروس كورونا المستجد في السعودية، وإلغاء العديد من الأحداث الرياضية، كان أبرزها تأجيل انطلاق دورة الألعاب السعودية، دار العديد من الأسئلة لدى مشجعي كرة القدم بشأن بطولة دوري المحترفين، وهل يمكن أن تلغى أم تستمر دون الحضور الجماهيري.

وأعلن اتحاد الكرة السعودي، أخيرا إقامة الجولات المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي، دون حضور جماهيري، كإجراء احترازي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال إبراهيم القاسم، أمين عام اتحاد الكرة السعودي، في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: ”بالنسبة لتعليق الدوري حتى الآن الموضوع لم يطرح بشكل كامل، لكن السيناريوهات المطروحة ونتناقش فيها مع الرابطة تتماشى مع السيناريوهات المتوقعة وبناء عليه سنخرج بتصورات متعددة لما تبقى من الموسم“.

#الديوانيه إبراهيم القاسم – أمين اتحاد القدم السعودي:

تأجيل الدوري لم يطرح.. وكل السيناريوهات متوقعة.#كورونا pic.twitter.com/5TNAxraqAX — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 8, 2020

من جانبه كشف القاسم عن المقترحات المطروحة بشأن إقامة مباريات دوري أبطال آسيا 2020 المؤجلة، بعد قرار الاتحاد الآسيوي الأخير.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن عن تأجيل مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح: ”تواصلنا مباشرة مع ممثلي أنديتنا المشاركة آسيويا لإبلاغهم بالمستجدات في اجتماع الاتحاد الآسيوي الطارىء، لتكون قراراتنا متماشية مع مصلحة أنديتنا“.

وأضاف: ”الجولات الـ 3 والـ4 والـ5 والـ6 من دوري أبطال آسيا ستقام في شهر مايو/أيار، والاتحاد الآسيوي اقترح لعبها في شهرين لتمتد إلى يونيو/حزيران، لكننا اعترضنا؛ لأن اللعب في شهر يونيو، سيمثل إرهاقا زائدا على اللاعبين، بعدم حصولهم على راحة ما بين الموسمين، وكنا على تواصل مستمر مع رؤساء الأندية خلال الاجتماع من خلال تطبيق واتساب“.

وأشار: ”الاتحاد السعودي اقترح أن تلعب مباريات الجولات المتبقية في شهر مايو فقط، بأحد الشكلين التاليين، أن تُستأنف مباريات المجموعات بنظام الذهاب والإياب، على أن ترحل لقاءات دور الـ16 إلى أغسطس، أو أن يتم تغيير نظام البطولة، وتلعب المباريات المتبقية من دور المجموعات، بنظام الدورة المجمعة من لقاء واحد، في شهر مايو“.

وأردف: ”قد يكون هناك بعض التغييرات على جدول مباريات الدوري السعودي فيما يخص أنديتنا المشاركة بالبطولة الآسيوية والتجمع قد يكون في شهر مايو، وتصفيات المنتخب تحت مسؤولية الفيفا، وكان ثمة تنسيق بين الاتحادين الآسيوي والدولي بأن تؤجل مباريات شهر مارس وأيضا تؤجل مباريات شهر يونيو، بذلك تكون 4 مباريات لمنتخبنا ستؤجل إلى سبتمبر وأكتوبر“.

#الديوانيه إبراهيم القاسم – أمين اتحاد القدم السعودي لـ"الديوانية":

الجولات (3 و4 و5 و6) من #دوري_أبطال_آسيا ستقام في شهر #مايو.. الاتحاد الآسيوي اقترح أن تكون في مايو ويونيو واعترضنا.. وهناك مقترح أن تكون المباريات بنظام "التجمع" وليست الذهاب والإياب. pic.twitter.com/KZ8by1TtkO — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 8, 2020

ويمثل السعودية في دوري أبطال آسيا 4 أندية يتقدمهم الهلال والنصر كون الأول بطل النسخة الماضية من البطولة القارية، بجانب الأخير بطل النسخة الأخيرة في دوري المحترفين الموسم الماضي.

كما يتواجد التعاون هذا الموسم في أبطال آسيا، بعد تتويجه بكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الاتحاد، فيما يلعب الأهلي، بعد إنهاء موسمه الماضي في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري.