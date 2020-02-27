الاتحاد الآسيوي يتجه لتأجيل جميع مباريات أندية إيران بدوري أبطال آسيا

يتجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لإصدار قرار يتضمن تأجيل مباريات الأندية الإيرانية المشاركة بدوري أبطال آسيا في مواجهة الأندية الإماراتية في الجولة الثالثة بدوري المجموعات.

وكان من المقرر أن يلتقي الوحدة وشباب الاهلي أمام الاستقلال وشاهر خودرو الإيرانيين، على أن تحدد المواعيد البديلة في وقت لاحق وفقا لما أعلنته اليوم رابطة دوري المحترفين بالإمارات.

ويأتي القرار الآسيوي بعد أن أعلنت منظمة الطيران بالإمارات الأربعاء منع حركة السفر من وإلى إيران بسبب انتشار فيروس كورونا في الجمهورية الإيرانية وحفاظا على سلامة المسافرين وهو ما يعني عدم وصول الفرق الإيرانية أو الإماراتية للملاعب في الوقت المحدد للمباريات.

وأكد مصدر أن الاتحاد الآسيوي للعبة قرر أيضا تأجيل مباريات الأندية السعودية أمام الأندية الإيرانية في الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات بعد اعتذار الكويت والبحرين عن عدم استضافة لقاء النصر وسابهان كملعب محايد واعتذار البحرين عن عدم استضافة لقاء النصر وبرسبوليس، وطلب نادي النصر السعودي تأجيل لقائه أمام سابهان الإيراني المقررة بطشقند كملعب محايد بسبب فيروس كورونا.

وتشارك أندية برسبوليس واستقلال وشهر خودرو وسباهان الإيرانية في البطولة.

وأوضح المصدر ”نعم، الأمور تتجه إلى المزيد من النظر بجدية لأفضل الحلول الممكنة لإنقاذ بطولة دوري أبطال آسيا وإيجاد عدالة تنافسية بين الأندية، لاسيما أن القرارات الحكومية تتوالى بشأن حركة المسافرين بسبب كورونا“.

مضيفا ”سيكون هناك اجتماع تنسيقي قريبا بين الأندية المشاركة بدوري أبطال آسيا وإدارة المسابقات بحضور الأمين العام للاتحاد الآسيوي لدراسة الوضع واتخاذ القرارات التي من شأنها أن تسير بالبطولة لبر الأمان“.

وأضاف ”المقترحات متعددة مثل تأجيل البطولة حتى أغسطس المقبل، على أن تلعب المباريات المتبقية من دور المجموعات على شكل بطولات مجمعة سريعة وتقريب التوقيت بين دور الستة عشر والثمانية“.

واختتم ”ستتضح الرؤية بشكل كبير خلال الأيام القليلة المقبلة لأندية شرق القارة وغربها“.

وتتضمن قواعد دوري أبطال آسيا تقسيم القارة الآسيوية إلى شرق وغرب بعدد ثماني مجموعات تضم أربعة اندية لكل مجموعة، إذ تلعب أربع مجموعات في الشرق ومثلها في الغرب على أن يتأهل فريقان من كل مجموعة يلعبان دور الستة عشر وفقا للتقسيم حتى المباراة النهائية التي يلعبها بطل الشرق وبطل الغرب.