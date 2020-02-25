الاتحاد الآسيوي يفرض عقوبات مالية كبيرة على نادي الهلال السعودي بسبب مباراته ضد السد القطري

فرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من قبل لجنة الانضباط والأخلاق التابعة له، عقوبات على نادي الهلال السعودي؛ بسبب مباراة الفريق ضد السد القطري، في نسخة العام الماضي 2019، من دوري أبطال آسيا.

وواجه الهلال في المربع الذهبي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 فريق السد، حيث فاز عليه في قطر (4-1)، قبل أن ينهزم في الرياض (2-4)، ليتأهل بفارق هدف وحيد إلى المباراة النهائية من المسابقة، الذي حصل على لقبها للمرة الأولى بالنظام الجديد، وفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الثلاثاء.

وأعلن الاتحاد الآسيوي توقيع غرامة مالية على الهلال قدرها 80 ألف دولار؛ بسبب ارتكابه 5 مخالفات خلال مواجهة الفريق القطري.

وتوزعت عقوبات الهلال على النحو الآتي:

أولًا: 25 ألف دولار غرامة بسبب مخالفة اللوائح.

ثانيًا: 25 ألف دولار غرامة بسبب غياب اللاعبين عن منطقة المقابلات.

ثالثًا: 10 آلاف دولار غرامة بسبب قيام الجماهير برمي القوارير.

رابعًا: 10 آلاف دولار غرامة بسبب تخلف محمد الشلهوب عن منطقة المقابلات.

خامسًا: 10 آلاف دولار غرامة بسبب تخلف أندريه كاريلو عن منطقة المقابلات.

يذكر أن الهلال بدأ حملة الدفاع عن لقبه كبطل لدوري أبطال آسيا بتحقيق انتصارين متتاليين على شهر خودرو الإيراني (2-0)، وعلى شباب الأهلي دبي الإماراتي (2-1)، في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات.