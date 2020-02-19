نيمار يهاجم باريس سان جيرمان بعد الخسارة من بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

انتقد النجم البرازيلي نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان، غيابه عن المباريات التي سبقت الخسارة أمام بروسيا دورتموند في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، وحمل النادي الفرنسي مسؤولية أدائه خلال المباراة.

وعاد نيمار إلى الملاعب ليشارك في التشكيلة الأساسية للنادي الفرنسي بعد غيابه عن بضع مباريات بسبب إصابة في أحد ضلوعه وسجل الهدف الوحيد لسان جيرمان خلال الخسارة بهدفين مقابل هدف لكنه انتقد فريقه بعد المباراة.

وقال نيمار في تصريحات أبرزتها شبكة ESPN التلفزيونية: ”كنت سأودي بشكل أفضل بالطبع لو كانت سرعتي أكبر. لم أظهر بالشكل الذي أريده. لم أشارك لمدة أربع مباريات بقرار من أطباء النادي لكن للأسف كان ينبغي قبول ذلك.

”تناقشت مع النادي كثيرا للمشاركة في المباريات ولم يعجبني ما اقترحوه عليّ، لكن النادي مسؤول عن القرار لكن لسوء الحظ هذا الأمر عاد بالسلب عليّ وعلى الفريق كذلك“.

وأوضح الدولي البرازيلي أنه أصيب لكن كان من الممكن الدفع به في بعض المباريات قبل وضعه في التشكيلة الأساسية أمام دورتموند.

وتابع: ”أصبت بكسر في أحد ضلوعي لكن لم يكن هناك ما يمنعني من اللعب.. أمام أولمبيك ليون كنت سأشارك لكن أجلوا ذلك وعادوا وأجلوا مشاركتي مرة أخرى. أفهم أن النادي يخاف حتى لا تتفاقم إصابتي لكن في آخر موسمين ودعنا البطولة من دور الستة عشر.

”أحترم قرار النادي لكن لا يمكن أن يكون الخوف إلى هذا الحد، بالنسبة لي كان من الصعب خوض مثل هذه المباراة الصعبة دون الاستعداد الكافي“.

واستعاد باريس سان جيرمان، الذي ودع دوري الأبطال من هذا الدور في آخر ثلاثة مواسم، نيمار، العائد أخيرا من الإصابة، وكيليان مبابي في التشكيلة الأساسية لكن دفاع دورتموند أغلق أمامهما كافة الطرق.

وتعرض مبابي ونيمار للرقابة اللصيقة من مدافعي أصحاب الأرض ماتس هوملز وأوكاش بيتشيك، في مباراته رقم 350 مع النادي في كل المسابقات، ودان أكسل زاغادو وسط غياب تام للمساحات.