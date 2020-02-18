 الشارقة الإماراتي يقتنص تعادلا ثمينا من بیرسبولیس الإيراني في دوري أبطال آسيا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الشارقة الإماراتي يقتنص تعادلا ثمينا من بیرسبولیس الإيراني في دوري أبطال آسيا (فيديو)

الشارقة الإماراتي يقتنص تعادلا ثمينا من بیرسبولیس الإيراني في دوري أبطال آسيا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

اقتنص الشارقة الإماراتي تعادلا ثمينا من بیرسبولیس الإيراني اليوم الثلاثاء، بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد نادي الشارقة، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وحصد الشارقة، نقطته الأولى ليحتل المركز الثالث، بفارق الأهداف عن بیرسبولیس رابع الترتيب.

تقدم بیرسبولیس بهدف سجله علي عليبور في الدقيقة 9، وتمكن الشارقة من التعادل عن طريق محمد خلفان في الدقيقة 25.

ولم يسعد الشارقة كثيرا بتعادله، بعدما نجح بیرسبولیس في استعادة تفوقه بهدفه ثان عن طريق عليبور في الدقيقة 27.

لكن ريان مينديز أدرك التعادل للشارقة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بمرور مهاري جميل، وتسديدة قوية سكنت الشباك الإيرانية.

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