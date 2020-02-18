مباراة النصر ضد العين.. عبدالرزاق حمدالله يطالب بالرجوع لتقنية الـVAR رغم عدم وجودها في دوري أبطال آسيا (فيديو)

التقطت عدسات الكاميرات في مباراة العين الإماراتي ضد النصر السعودي، يوم الثلاثاء، على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة ضمن دوري أبطال آسيا، لقطة غريبة لنجم ”العالمي“ المغربي عبدالرزاق حمدالله.

ففي الدقيقة 47 قام حكم الراية بإلغاء هدف نصراوي عن طريق حمدالله بداعي تسلل الأخير، لكن عبدالرزاق طالب الحكم بالرجوع لتقنية الـVAR، وهي غير موجودة من الأساس في مباريات البطولة حتى الآن، ولم يعتمدها الاتحاد الآسيوي.

وكان من المفترض تطبيق تقنية ”VAR“ في نهائي نسخة العام الماضي من دوري الأبطال، لكنَّ إدارة المسابقات لم تعتمدها بسبب ضيق الوقت للتعاقد مع شركة مشغِّلة للتقنية.

ويتطلع كل فريق لتحقيق أهدافه، حيث يسعى العين لتجاوز خيبة البداية، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام سباهان أصفهان، والتعويض على حساب النصر للخروج من ذيلية المجموعة، والعودة إلى دائرة المنافسة، فيما يسعى الفريق الضيف للوصول إلى النقطة الرابعة، بعد تعادله في المباراة السابقة على أرضه.

ادمان الاحتجاج والصياح حمدالله يقول لحكم الرأية شفها بعدين

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#العيٍن_النصٍر pic.twitter.com/546HwWYUIo — عبدالعزيز النصيري (@A0500A50) February 18, 2020