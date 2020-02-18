الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الشارقة وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا

يخوض فريق الشارقة الإماراتي مواجهة صعبة وقوية أمام ضيفه بيرسبوليس الإيراني مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويبحث الشارقة عن تصحيح مساره سريعا في مواجهة خبرات بيرسبوليس الذي يبحث عن تحقيق الفوز أيضا.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الشارقة وبيرسبوليس فإلى السطور الآتية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات على ملعب نادي الشارقة بالمجموعة الثالثة لدوري الأبطال.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق أحمد البلوشي والكأس 8 بصوت المعلق محمد السعدي.

ترتيب المجموعة

يحتل الشارقة المركز الثالث بلا نقاط بعد خسارته بهدف نظيف أمام التعاون السعودي بالجولة الأولى.

ويحتل بيرسبوليس المركز الأخير بلا نقاط بعد خسارته أمام الدحيل القطري بثنائية دون رد.

أسلحة الشارقة

يحشد المدرب عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة أسلحته لتحقيق الفوز في لقاء الليلة خاصة أن الفريق الإماراتي سقط أمام التعاون السعودي بالجولة الأولى.

وقال العنبري في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه يأمل الظهور بصورة أفضل وتصحيح المسار وتحقيق نتيجة إيجابية أمام بيرسبوليس متصدر الدوري الإيراني وصاحب الخبرات الآسيوية.

وأضاف: ”نعود بعد غياب لدوري أبطال آسيا ونعتمد على دعم جمهورنا والمساندة الكبيرة لتحقيق الفوز والوصول للدور الثاني للبطولة“.

ويعتمد العنبري على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس عادل الحوسني وأمامه الرباعي سالم سلطان والبرازيلي ماركوس ميلوني وشاهين عبد الله والحسن صالح في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط الأوزبكي أوتابيك شوكوروف وماجد سرور ومحمد عبد الباسط بينما يقود خط الهجوم محمد خلفان والبرازيلي كايو لوكاس ولاعب الرأس الأخضر ريان مينديز.

أوراق بيرسبوليس

يسعى فريق بيرسبوليس الإيراني لتحقيق الفوز على حساب الشارقة في عقر داره وحصد الانتصار بقيادة مديره الفني يحيى غلمحمدي الذي يتطلع لتقديم عرض قوي ومميز أمام الشارقة.

ويعتمد بيرسبوليس على تشكيلته التي تضم الحارس علي رضا وأمامه رباعي الدفاع شجاع خليل وكنعاني زاد ومهدي شبري ومحمد نادري بينما يقود خط الوسط أحمد نور الله وبجواره محسن ربيع وأمامهما صانع الألعاب بشار رسن وفي الهجوم وحيد أميري ومهدي ترابي وعلي عليبور.

وقال المدرب أحمد عبد الحليم المدير الفني الأسبق لفريق الوحدة الإماراتي لـ“إرم نيوز“ إن هذه المواجهة صعبة للغاية بين الفريقين موضحا أن الشارقة لديه طموح كبير لتقديم مستويات متميزة في اللقاء والاستمرار في البطولة الآسيوية والذهاب بعيدا وتصحيح المسار بعد الخسارة أمام التعاون السعودي في الجولة الأولى لدور المجموعات.

وأضاف: ”الشارقة يعتمد على قدرات هجومه بوجود الثنائي ريان مينديز وكايو لوكاس من أجل تحقيق الفوز ولكن الفريق يفتقد نجمه الأبرز البرازيلي إيجور كورنادو وهو المحرك الأساس لهجمات الفريق“.

وأشار إلى أن إيجور أثر بشكل سلبي بعد غيابه عن صفوف الشارقة في ظل تراجع كبير لنتائج حامل لقب الدوري الإماراتي موضحا أن الشارقة لديه أسلحة آخرى ولكن إيجور كان بمثابة العقل المفكر واللاعب الذي يصنع الفارق.

وأوضح أن الشارقة سيعتمد بشكل أساس على دعم جماهيره أيضا لتحقيق الفوز على حساب بيرسبوليس مؤكدا أن الفريق الإيراني لديه عناصر صاحبة خبرات وخاصة في خط الهجوم فهناك لاعبون دوليون في المنتخب الإيراني مثل: علي عليبور، ووحيد أميري، ومهدي ترابي، بجانب العراقي بشار رسن، عدا عن أن الفريق له تجارب سابقة في دوري الأبطال