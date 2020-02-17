 شاهد كيف احتفل لاعبو نادي الهلال السعودي بعيد ميلاد المدرب رازفان لوسيسكو (فيديو) – إرم نيوز‬‎

شاهد كيف احتفل لاعبو نادي الهلال السعودي بعيد ميلاد المدرب رازفان لوسيسكو (فيديو)

شاهد كيف احتفل لاعبو نادي الهلال السعودي بعيد ميلاد المدرب رازفان لوسيسكو (فيديو)

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

احتفل لاعبو نادي الهلال السعودي مع مدربهم الروماني رازفان لوسيسكو بعيد ميلاده الذي صادف اليوم والذي فاز فيه الفريق على شباب الأهلي دبي 2/1 بدوري أبطال آسيا.

وانتهت المباراة التي جمعت الهلال مع مضيفه شباب الأهلي بفوز الأول بهدفين لهدف ليتقاسم الزعيم، حامل اللقب، الصدارة مع باختاكور الأوزبكي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط لكل منهما.

واحتفل لاعبو الهلال عقب نهاية المباراة مع مدربهم برشه بزجاجات المياه في مشهد يدل على العلاقة المميزة التي تجمع المدرب باللاعبين.

يشار إلى أن لوسيسكو تولى تدريب الهلال في يونيو الماضي.

من جهة أخرى، تغنت جماهير الهلال بلاعبيها الأجانب المشاركين في البطولة الآسيوية بعدما ساهم سيباستيان سيباستيان جيوفينكو وأندريه كاريو وبافيتيمبي غوميز في تحقيق الفوز

وحظي سامي الجابر رئيس النادي السابق بإشادات واسعة لتعاقده مع كل من الفرنسي غوميز والبيروفي كاريلو.

وكتب مغرد على موقع ”تويتر“ هذا اللي تقول: ”حي من جابه“، وأضاف مغرد ثانٍ ”شكرا لهذا الأسطورة على جلب كاريلو والأسد بافيتمبي غوميز ليصبح الهداف التاريخي للأجانب بنادي الهلال في البطولات الخارجية، وتحديدا بالبطولة الآسيوية“.

‏وكتب آخر ”غوميز أصبح ثالث هدافي الزعيم بتاريخ مشاركاته بآسيا بـ14 هدفا بعد سامي الجابر 23، وياسر القحطاني 18 هدفا“.

وكتب حساب ثالث ”أكثر شخص الآن نقول له شكرا شكرا من الأعماق هو الأسطورة سامي الجابر إللي جاب لنا مهر آسيا، وأتوقع أيضا مهر كأس العالم، ‏غوميز والثعبان كاريلو“.

ويلعب الهلال مع باختاكور في الجولة الثالثة وهي المباراة التي قد تكون حاسمة في تحديد هوية متصدر المجموعة.

ويلتقي الهلال مع منافسه الاتحاد في قمة الجولة الـ19 من الدوري السعودي يوم السبت المقبل.

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