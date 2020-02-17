سلمان المؤشر يقود النادي الأهلي السعودي لتجاوز الاستقلال الإيراني بدوري أبطال آسيا (فيديو)

انتزع النادي الأهلي السعودي فوزا ثمينا من منافسه الاستقلال الإيراني بنتيجة 2/1، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا، اليوم الإثنين.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء ترجمها سلمان المؤشر إلى هدف في الدقيقة 17، لكن أمير أرسلان مطهري تعادل للنادي الإيراني في الدقيقة 22.

ولم يتأخر تقدم الأهلي مجددا، حيث عاد سلمان المؤشر وسجل الهدف الثاني له وللنادي السعودي في الدقيقة 29، بعدما تلقى تمريرة عرضية متقنة من عبدالرحمن غريب.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للاستقلال سددها فوريا غفوري، لكن ياسر المسيليم حارس الأهلي تصدى لها في الدقيقة 41.

ورفع الفوز رصيد النادي الأهلي إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، مناصفة مع الوحدة الإماراتي، حيث تعادل الفريقان 1/1 في الجولة الأولى.

في المقابل، جمدت الخسارة رصيد النادي الإيراني عند نقطة وحيدة، ليظل في المركز الثالث مع الشرطة العراقي، حيث تعادلا 1/1 في الجولة الأولى.

وفي وقت سابق، تغلب الوحدة الإماراتي 1/0 على الشرطة العراقي، سجله بول-خوسيه موبوكو في الدقيقة 88.

وفي الجولة الثالثة يلعب الأهلي السعودي مع الشرطة العراقي، في حين يلعب الوحدة الإماراتي مع الاستقلال الإيراني.