موبوكو يمنح الوحدة الإماراتي فوزا متأخرا على الشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا (فيديو)

حقق الوحدة الإماراتي فوزا ثمينا على الشرطة العراقي، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، الإثنين.
وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 88، بتوقيع الوافد الجديد بول-خوسيه موبوكو بضربة رأسية.
ورفع التعادل رصيد الوحدة إلى 4 نقاط، بعدما تعادل 1/1 مع الأهلي السعودي في الجولة الماضية، في حين ظل رصيد الشرطة عند نقطة وحيدة.
فيديو : هدف #الوحدة الإماراتي يتقدم 1 – 0 على #الشرطة العراقي في دقيقة 88 .. #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/LbjR1aR7FD
— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 17, 2020