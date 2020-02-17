 موبوكو يمنح الوحدة الإماراتي فوزا متأخرا على الشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

موبوكو يمنح الوحدة الإماراتي فوزا متأخرا على الشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا (فيديو)

موبوكو يمنح الوحدة الإماراتي فوزا متأخرا على الشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

حقق الوحدة الإماراتي فوزا ثمينا على الشرطة العراقي، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، الإثنين.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 88، بتوقيع الوافد الجديد بول-خوسيه موبوكو بضربة رأسية.

ورفع التعادل رصيد الوحدة إلى 4 نقاط، بعدما تعادل 1/1 مع الأهلي السعودي في الجولة الماضية، في حين ظل رصيد الشرطة عند نقطة وحيدة.

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