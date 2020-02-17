موبوكو يمنح الوحدة الإماراتي فوزا متأخرا على الشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا (فيديو)

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التعادل رفع رصيد الوحدة إلى 4 نقاط، بعدما تعادل 1/1 مع الأهلي السعودي في الجولة الماضية، في حين ظل رصيد الشرطة عند نقطة وحيدة.