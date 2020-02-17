 لحظة إصابة عبدالله عطيف خلال مباراة شباب الأهلي والهلال (فيديو) – إرم نيوز‬‎

لحظة إصابة عبدالله عطيف خلال مباراة شباب الأهلي والهلال (فيديو)

لحظة إصابة عبدالله عطيف خلال مباراة شباب الأهلي والهلال (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

غادر عبدالله عطيف، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مباراة فريقه ضد شباب الأهلي دبي في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، مصابا.

وتعرض عطيف لتدخل قوي من لاعب شباب الأهلي، حيث سقط على ارضية الملعب متألما.

وخرج اللاعب من الملعب بمساعدة الجهاز الطبي.

ويبدو أن لحاق عطيف بمباراة الهلال والاتحاد بالدوري المحلي السبت المقبل بات أمرا صعبا.

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