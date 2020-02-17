 أهداف مباراة شباب الأهلي دبي ضد الهلال.. 2/1 للزعيم (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة شباب الأهلي دبي ضد الهلال.. 2/1 للزعيم (فيديو)

أهداف مباراة شباب الأهلي دبي ضد الهلال.. 2/1 للزعيم (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل يوسف جابر الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه شباب الأهلي دبي مع الهلال السعودي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وسجل يوسف جابر هدفه في الدقيقة 24.

وتعادل بافيتيمبي غوميز للهلال في الدقيقة 36.

وعاد غوميز وسجل الهدف الثاني له وللهلال في الدقيقة 72.

ويملك الهلال 3 نقاط في حين لا يملك شباب الأهلي دبي أي نقطة.

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