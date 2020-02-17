أهداف مباراة شباب الأهلي دبي ضد الهلال.. 2/1 للزعيم (فيديو)

سجل يوسف جابر الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه شباب الأهلي دبي مع الهلال السعودي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وسجل يوسف جابر هدفه في الدقيقة 24.
وتعادل بافيتيمبي غوميز للهلال في الدقيقة 36.
وعاد غوميز وسجل الهدف الثاني له وللهلال في الدقيقة 72.
ويملك الهلال 3 نقاط في حين لا يملك شباب الأهلي دبي أي نقطة.
???? حامل اللقب بالعلامة الكاملة ✅#الهلال يتغلب على مضيفه شباب الأهلي الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد ويحافظ على صدارة مجموعته
• شاهد أهداف اللقاء ????#الهلال_شباب_الاهلي #دوري_ابطال_اسيا #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/akDdJh7tyo
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) February 17, 2020
???? تحية كبيرة لنجم المباراة @BafGomis أثناء استبداله #الهلال_شباب_الاهلي #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/YIfx6555oB
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) February 17, 2020
فيديو : هدف #شباب_الأهلي دبي الإماراتي يتقدم 1 – 0 على #الهلال السعودي في دقيقة 24 .. #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/pLHkEp40yi
— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 17, 2020
فيديو : هدف #الهلال السعودي يتعادل 1 – 1 #شباب_الأهلي دبي الإماراتي في دقيقة 36 .. #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/5JYhnpIeOi
— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 17, 2020
فيديو : هدف #الهلال السعودي يتقدم 2 – 1 على #شباب_الأهلي دبي الإماراتي في دقيقة 71 .. #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/84T52ENUuy
— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 17, 2020