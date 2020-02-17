الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة شباب الأهلي دبي ضد الهلال في دوري أبطال آسيا

يحل نادي الهلال السعودي ضيفا ثقيلا على شباب الأهلي دبي الإماراتي في مواجهة كروية مثيرة على ملعب ”راشد“ في مدينة دبي الإماراتية، اليوم الاثنين، بالجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا.

وسيكون حامل اللقب على موعد مع مهمة ليست سهلة في ضيافة فرسان دبي الذين يبحثون عن حصد الانتصار وتحقيق الفوز بعد السقوط أمام باختاكور الأوزبكي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي ملامح مواجهة شباب الأهلي دبي والهلال السعودي في دوري أبطال آسيا:

بإمكان متابعينا في #السعودية مشاهدة مباراة #شباب_الأهلي_الهلال عبر قناتنا الرسمية في "يوتيوب" من خلال الرابط ????https://t.co/gQ0m3Vk8dB@Alhilal_FC — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) February 17, 2020

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت السعودية الخامسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي والكأس 3 بصوت المعلق سمير اليعقوبي وحساب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على ”يويتوب“ بصوت المعلق عبد الله الحربي.

ترتيب الفريقين

يتصدر الهلال المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بعد الفوز على شاهر خودرو الإيراني بثنائية دون رد بالجولة الأولى.

ويحتل شباب الأهلي دبي المركز الثالث بلا نقاط بعد الخسارة أمام باختاكور الأوزبكي خارج دياره بنتيجة 2-1.

تاريخ المواجهات

يحمل لقاء اليوم رقم 10 في تاريخ مواجهات الفريقين التي بدأت عام 2000 في البطولة الخليجية لأندية الدوري وفاز الهلال برباعية دون رد ثم تقابلا في دوري أبطال آسيا عام 2009 بمرحلة المجموعات وفاز الهلال ذهابا وإيابا بنتيجة 2-1 و 3-1.

وتقابل الفريقان بمرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا 2010 وفاز الهلال بنتيجة 3-2 وتعادلا في السعودية بهدف لكل منهما، وتعادل الفريقان ذهابا وإيابا في دوري أبطال آسيا 2014 وفي نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2015 تعادلا في السعودية وصعد شباب الأهلي دبي بالإمارات بفوز وحيد على حساب الهلال في تاريخ المواجهات بنتيجة 3-2.

⚽️ يوم المباراة

شباب الأهلي ???? الهلال السعودي

???? دوري ابطال اسيا

???? استاد راشد

⏱ 5:30 ????????#شباب_الأهلي #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/3rV4lZGVJc — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) February 17, 2020

كيف يفكر أروابارينا؟

يخوض شباب الأهلي دبي لقاء الهلال بحثا عن تصحيح المسار الآسيوي سريعا وتحقيق نتيجة طيبة وتحديدا الفوز أمام الهلال لتحسين وضعه بالمجموعة وإعادة الثقة لجماهيره في إمكانية التقدم الآسيوي.

واعترف المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي، قبل اللقاء بأنه لا بديل أمامه سوى الفوز وتحقيق النقاط الثلاث أمام الهلال بعد الخسارة أمام باختاكور موضحا أن المهمة ليست سهلة في مواجهة حامل اللقب ولكنه حاول تصحيح الأخطاء التي ظهرت أمام باختاكور.

ويستمر غياب النجم البرازيلي ليوناردو عن صفوف شباب الأهلي دبي، ويعتمد أروابارينا على طريقته 4-3-3 بوجود حارس المرمى ماجد ناصر وأمامه ثنائي عمق الدفاع محمد مرزوق ووليد عباس ويمينا عبد العزيز هيكل ويسارا يوسف جابر أحد مفاتيح اللعب الهجومية أيضا للفرسان.

ويقود خط الوسط عزيز جانييف ويمينه عبد الله النقبي ويساره ماجد حسن ويبقى الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا أحد أهم الحلول في معادلة هجوم أروابارينا مع تحركات المولدوفي هنريكي لوفانور والمهاجم الإسباني بيدرو كوندي.

ماذا يخبئ لوشيسكو؟

يبحث الهلال عن تأكيد انطلاقته القوية للفوز بلقب دوري أبطال آسيا للموسم الثاني على التوالي وسيكون اختبار دبي صعبا لحامل اللقب وهو ما اعترف به المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

وقال مدرب الهلال، إن فريقه سيكون في اختبار قوي ولكنه رفض النظر للأمور التاريخية وتفوق الهلال الكبير على فرسان دبي أو تفوق شباب الأهلي دبي في آخر لقاء بين الفريقين مؤكدا أن كل هذه الأمور أصبحت من الماضي.

ويعتمد الهلال على طريقته المعتادة 4-2-3-1 بوجود الحارس عبد الله المعيوف وأمامه رباعي الدفاع مد الله العليان يمينا والكوري الجنوبي هيونغ سو وعبد الله الحافظ في عمق الخط الخلفي وياسر الشهراني يسارا.

ويقود خط الوسط عبد الله عطيف وبجواره سلمان الفرج وأمامهما الإيطالي سباستيان جيوفينكو صانع الألعاب مع سالم الدوسري يسارا والبيروفي أندريه كاريلو يمينا والقناص الفرنسي بافتيمبي غوميز في الهجوم.

وقال طارق العشري مدرب الشعب الإماراتي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن هذه المواجهة بمثابة كلاسيكو خليجي بين فريقين كبيرين في السعودية والإمارات متوقعا أن يلعب الفريقان بحذر دفاعي.

وقارن العشري بين هجوم الفريقين مؤكدا أن الهلال يملك القدرات الكبرى فرديا وجماعيا ولكن شباب الأهلي دبي قد يغير المعادلة من خلال طموح لاعبيه وتألق الوافد الجديد كوندي مع خبرات لوفانور.