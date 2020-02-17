التشكيلة المتوقعة لمباراة شباب الأهلي دبي ضد الهلال اليوم في دوري أبطال آسيا

يصطدم نادي الهلال السعودي بنظيره شباب الأهلي دبي، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويقف الهلال في صدارة المجموعة بـ3 نقاط بعد تجاوزه شهر خوردو الإيراني بهدفين نظيفين، وبفارق الأهداف عن باختاكور الأوزبكي الذي يملك الرصيد ذاته، وخلفهما شباب الأهلي وشهر خودرو الإيراني بلا نقاط.

ويدخل الهلال المواجهة بنشوة انتصاراته المتلاحقة سواء على مستوى الدوري المحلي أو البطولة القارية؛ ما منحه صدارة الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب تربعه على صدارة مجموعته الآسيوية بعد تجاوزه الفريق الإيراني في المحطة الأولى من دور المجموعات، وسيدخل الهلاليون بكامل ثقلهم للعودة إلى الرياض بالعلامة الكاملة التي ستقربهم كثيرا من تخطي الأدوار التمهيدية في رحلة المحافظة على اللقب الآسيوي.

يتفوق ”الزعيم“ السعودي، في مواجهاته أمام نظيره الإماراتي، إذ تقابلا في 8 مباريات بالسابق، نجح الهلال في تحقيق الفوز في 3 مباريات، وفاز الأهلي في مباراة وحسم التعادل 4 مباريات.

كان شباب الأهلي، حقق الفوز في آخر مواجهة له أمام ”الزعيم“، بنتيجة 3 – 2، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، موسم 2014 – 2015، والتي جعلته يتأهل إلى المباراة النهائية.

موعد مباراة الهلال والأهلي

تنطلق مباراة الهلال والأهلي التي تقام على استاد راشد في تمام الساعة الـ 4:30 ظهرا بتوقيت السعودية الـ3:30 بتوقيت القاهرة، الـ05:30 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة

تذاع المباراة على قناة الكأس 3 وbeIN Sports HD 1، ويعلق عليه الجزائري حفيظ دراجي، وقناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على يوتيوب داخل السعودية فقط.

التشكيلة المتوقعة للهلال:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: ياسر الشهراني، عبد الله الحافظ، هيون سو، ومد الله العليان

الوسط: عبد الله عطيف، سلمان الفرج، جيوفينكو، كاريلو، وسالم الدوسري

الهجوم: غوميز

التشكيلة المتوقع لشباب الأهلي دبي

-ماجد ناصر

-يوسف جابر – وليد عباس – محمد مرزوق – وعبد العزيز هيكل

-عيد خميس – وحسن إبراهيم

-كاراتابيا – هنريكي – وعبد الله النقبي

-بيدرو كوندي