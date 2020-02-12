لمسات سحرية من إنييستا في ظهور مميز بدوري أبطال آسيا مع فيسيل كوبي (فيديو)

أذهل النجم أندريس إنييستا، لاعب وسط فيسيل كوبي، الجميع في المباراة المقامة باليابان أمام جوهور الماليزي بتمريرة سحرية جاء منها الهدف الأول لصالح البطل الياباني.

وانتهت المباراة التي أقيمت في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب ”نوفير“ بمدينة ”كوبي“، بفوز كوبي بنتيحة 5-1.

ونجح إنييستا في صناعة الهدف الأول بتمريرة خادعة بالدقيقة الـ12، لم يتوقعها دفاع جوهور، لتصل إلى زميله كيغرو أوغاوا ليسجل منها هدفا رائعا بتسديدة قوية على يسار الحارس فاريزال بن مارلياس.

أسيست رائع من الإسباني إنييستا قبل قليل أمام جوهور الماليزي .. ???? pic.twitter.com/FYNMOAinVs — نواف الآسيوي ???????? . (@football_l5) February 12, 2020

كما صنع إنييستا هدفا آخر رائعا من الجهة اليمنى.

أنييستا وأسيست ثاني في المباراة أمام جوهور رائع ???? pic.twitter.com/zUcAZSw19K — نواف الآسيوي ???????? . (@football_l5) February 12, 2020

وينافس فيسيل كوبي في البطولة من خلال المجموعة السابعة التي تضم كلا من جوانزو إيفرغراند الصيني، وسوون بلووينغز الكوري، بالإضافة إلى جوهور الماليزي.

وفي أول مباراة لإنييستا في دوري أبطال آسيا، لعب 88 دقيقة، وصنع 54 تمريرة صحيحة بنسبة 92%، و2 أسيست، بالإضافة لصناعة 3 فرص محققة للتسجيل.

وصنع الإسباني إنييستا هدفين لفيسيل كوبي في الدقيقتين الـ13 والـ72، ثم خرج في الدقيقة الـ87 وسط هتافات الجماهير باسمه لتحيته ليرد اللاعب التحية بالانحناء لهم.

وأحرز كيجيرو أوغوا 3 أهداف لفيسيل كوبي، في الدقائق الـ 13 والـ58 والـ72، بينما سجل كويوكو فورو هاشي ودوغلاس ماتوس باقي الخماسية في الدقيقتين الـ28 والـ65.

ونجح محمد صفوي راشد، في تسجيل هدف جوهور الوحيد، في الدقيقة الـ 27 من ركلة جزاء.

ويحتل فيسيل كوبي صدارة ترتيب المجموعة السابعة بـ3 نقاط، ويقع غوانغزو الصيني في المركز الثاني دون نقاط، ويأتي سوون بلووينغز الكوري الجنوبي ثالثا دون نقاط، ويتذيل جوهور الترتيب دون نقاط.