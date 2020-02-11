مدرب العين بعد الخسارة في دوري أبطال آسيا: لم نكن جيدين أمام سباهان ولن نبحث عن أعذار

قال بيدرو إيمانويل، مدرب العين الإماراتي، إن فريقه لم يقدم أداء جيدا ولن يحاول البحث عن أعذار لتبرير الهزيمة الثقيلة 4-صفر أمام ضيفه سباهان في افتتاح المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

واستمرت أسوأ سلسلة نتائج للعين في البطولة القارية بعد تلقيه الهزيمة السابعة مقابل تعادلين في آخر تسع مباريات.

وافتتح محمد محبي التسجيل لسباهان في الشوط الأول ثم اهتزت شباك العين بهدفين سريعين عبر البرازيلي كيروس وسروش رفيعي بعد الاستراحة.

واختتم محمد طيبي أهداف الفريق الإيراني قبل 12 دقيقة من النهاية.

???? | ملخص مباراة العين الإماراتي ضد سباهان الإيراني ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2020 والتي انتهت بفوز سباهان بنتيجة كبيره 4-0#ACL2020 pic.twitter.com/cUznaidFKQ — أهداف دوري أبطال آسيا (@AsianGool) February 11, 2020

ويتصدر سباهان المجموعة بثلاث نقاط بينما يأتي النصر السعودي والسد القطري في المركز الثاني بعد تعادلهما 2-2 في الرياض.

وقال المدرب البرتغالي: ”لم نكن جيدين في مستهل مشوارنا بدوري أبطال آسيا، لذلك خسرنا الثلاث نقاط، ولن نبحث عن أعذار لتبرير الهزيمة، ندرك أن الجماهير تشعر بخيبة أمل مما حدث اليوم، وأثق في مساندتهم للفريق لتجاوز هذه النتيجة.

”لم نظهر بالشكل المطلوب ويتوجب علينا العمل بأسلوب مختلف، المباراة كشفت لنا عن أهمية رفع معدل أداء كل اللاعبين وقبل البداية ذكرتهم بضرورة الالتزام بالتوازن في جميع الخطوط“.

وتابع: ”عندما تصل إلى الدقيقة 53 وتجد نفسك متأخرا 3-صفر فمن الصعب السيطرة على الوضع“.

وأضاف: ”بعد المباراة دائما تظهر آراء عديدة عن أسباب الفوز والخسارة، لكن عملي كمدرب هو تجهيز الفريق للمرحلة المقبلة، التشكيلة التي خضنا بها المباراة كانت الأفضل من وجهة نظري“.

ويحتل العين المركز الرابع في دوري المحترفين الإماراتي برصيد 28 نقطة من 15 مباراة، في حين يتصدر شباب الأهلي دبي المسابقة وله 36 نقطة من 16 مباراة.