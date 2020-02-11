نادي النصر السعودي يقتنص تعادلًا ثمينًا من السد القطري في دوري أبطال آسيا (فيديو)

حقق نادي النصر السعودي، تعادلًا إيجابيًا (2-2) أمام السد القطري، على ملعبه ووسط جماهيره، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وبهذه النتيجة، تقاسم النصر، المركز الثاني في المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا، برصيد نقطة وحيدة فقط، وخلف سباهان أصفهان الإيراني المتصدر، والذي اكتسح العين الإماراتي، بأربعة أهداف دون ردٍ.

فيديو : هدف #النصر السعودي يتقدم 1 – 0 على #السد عبر حمد الله في الدقيقة 7 .. #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/KbNeDQRdyV — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 11, 2020

وسجل النصر هدفًا مبكرًا عن طريق هدافه المغربي عبدالرزاق حمد الله، في الدقيقة السابعة، بعد تمريرة سحرية من زميله يحيى الشهري.

وبعد دقيقتين فقط من الهدف النصراوي، عادل السد النتيجة، بهدف سجله النجم الجزائري بغداد بونجاحن بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

فيديو : هدف #السد يعدل النتيجة 1 – 1 مع #النصر السعودي عبر بونجاح في الدقيقة 9 .. #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/Jlho0uEsWu — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 11, 2020

وفي الشوط الثاني، تلقى النصر، صدمة مبكرة، باستقباله الهدف الثاني في الدقيقة 48، بعد قيام حسن الهيدوس، بمراوغة دفاع النصر، داخل منطقة الجزاء.

ولكن مثلما حدث مع السد في الشوط الأول، عاد النصر سريعًا بهدف التعادل، في الدقيقة 53، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء من عبدالرحمن العبيد.

#النصر_السد_القطري_اسيا

هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف السد الثاني " حسن الهيدوس " HD حـسابي الأسـاسي @CC7S8R pic.twitter.com/MkQVmPDv4L — "صـقـر أهـــداف + بث مباريات S8R "???? (@S8R4K77) February 11, 2020

وشهدت الدقائق المتبقية من عمر المباراة، هجمات متبادلة من الفريقين، حيث وقف الحظ ضد النصر، بارتطام رأسية حمد الله في العارضة، بالإضافة إلى تألق الأسترالي براد جونز، حارس العالمي، الذي أنقذ ناديه من أكثر من فرصة خطيرة.