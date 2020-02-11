 نادي النصر السعودي يقتنص تعادلًا ثمينًا من السد القطري في دوري أبطال آسيا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

نادي النصر السعودي يقتنص تعادلًا ثمينًا من السد القطري في دوري أبطال آسيا (فيديو)

نادي النصر السعودي يقتنص تعادلًا ثمينًا من السد القطري في دوري أبطال آسيا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

حقق نادي النصر السعودي، تعادلًا إيجابيًا (2-2) أمام السد القطري، على ملعبه ووسط جماهيره، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وبهذه النتيجة، تقاسم النصر، المركز الثاني في المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا، برصيد نقطة وحيدة فقط، وخلف سباهان أصفهان الإيراني المتصدر، والذي اكتسح العين الإماراتي، بأربعة أهداف دون ردٍ.

وسجل النصر هدفًا مبكرًا عن طريق هدافه المغربي عبدالرزاق حمد الله، في الدقيقة السابعة، بعد تمريرة سحرية من زميله يحيى الشهري.

وبعد دقيقتين فقط من الهدف النصراوي، عادل السد النتيجة، بهدف سجله النجم الجزائري بغداد بونجاحن بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، تلقى النصر، صدمة مبكرة، باستقباله الهدف الثاني في الدقيقة 48، بعد قيام حسن الهيدوس، بمراوغة دفاع النصر، داخل منطقة الجزاء.

ولكن مثلما حدث مع السد في الشوط الأول، عاد النصر سريعًا بهدف التعادل، في الدقيقة 53، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء من عبدالرحمن العبيد.

وشهدت الدقائق المتبقية من عمر المباراة، هجمات متبادلة من الفريقين، حيث وقف الحظ ضد النصر، بارتطام رأسية حمد الله في العارضة، بالإضافة إلى تألق الأسترالي براد جونز، حارس العالمي، الذي أنقذ ناديه من أكثر من فرصة خطيرة.

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