التعاون السعودي يقتنص فوزا ثمينا على الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا (فيديو)

اقتنص نادي التعاون السعودي فوزا ثمينا على مستضيفه الشارقة الإماراتي، بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وبالفوز على الشارقة، تصدر التعاون جدول ترتيب المجموعة الثالثة مؤقتًا برصيد 3 نقاط، انتظارًا لنتيجة المواجهة الثانية التي تجمع الدحيل القطري وبيرسبوليس الإيراني.

وفي الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، أحرز فيصل درويش، صفقة التعاون الجديدة في الشتاء، هدفًا رائعًا، بعد تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.

وواصل التعاون هجومه وشكل خطورة واضحة على مرمى الشارقة، خاصة من خلال تسديدات السواط ومحمد أبو سبعان، بالإضافة إلى تحركات محمد السهلاوي داخل منطقة الجزاء.

ونشط الشارقة بقوة في آخر 10 دقائق، وكاد أن يحرز التعادل في أكثر من مناسبة، إلا أن صمود دفاعات التعاون حال دون ذلك.

وبذلك، كتب الفريق الأصفر تاريخا جديدا في مسيرته، حيث حقق أول حالة فوز في البطولة القارية خارج ملعبه من خلال مشاركته الثانية بعد أن لعب في البطولة الأولى 2017.

ويلتقي التعاون في الجولة الثانية مع الدحيل القطري في البريدة في 18 فبراير، بينما يستضيف الشارقة، العائد لدوري الأبطال بعد غياب 11 عاما، منافسه بيروزي الإيراني في اليوم ذاته.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الستة عشر.