الموعد والقنوات الناقلة والمعلقون والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة العين ضد سباهان في دوري أبطال آسيا

يدخل فريق العين الإماراتي اختبارا صعبا حين يحل ضيفا على منافسه سباهان أصفهان الإيراني، في الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويتطلع العين لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار في مواجهة الاختبار الإيراني، بينما تضم المجموعة مواجهة أخرى بين النصر السعودي والسد القطري.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة العين الإماراتي وسباهان الإيراني، في دوري أبطال آسيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”نقش جهان“ في الساعة السابعة إلا عشر دقائق، مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت الإمارات بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة بدوري الأبطال.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 5 بصوت المعلق عامر الخوذيري والكأس 8 بصوت المعلق منتصر الأزهري.

تاريخ المواجهات

أقيمت 6 مواجهات سابقة بين الفريقين، وكلها في دوري أبطال آسيا، وبدأت اللقاءات في نسخة 2005 بدور المجموعات وتعادلا في إيران بهدف لكل منهما، وفاز العين في الإمارات بنتيجة 3-2.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات لنسخة دوري الأبطال عام 2007، وتعادلا في إيران بهدف لكل منهما، وفاز العين في ملعبه بنتيجة 3-2 أيضا.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات لنسخة دوري الأبطال عام 2010، وتعادلا دون أهداف في إيران، وفاز العين في ملعبه بثنائية دون رد.

ولم يفز سباهان أصفهان في اللقاءات الستة على العين، الذي سجل 10 أهداف واستقبل 6 أهداف.

وصعد العين لمرحلة المجموعات بالنسخة الحالية، بعدما تخطى عقبة بونيودكور الأوزبكي بهدف نظيف في الدور التمهيدي الأخير.

انتفاضة العين.. وأفكار إيمانويل

يبحث العين عن الاستمرار في انتفاضته التي بدأها مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، بعدما تولى المهمة خلفا للكرواتي إيفان ليكو.

وأكد بيدرو أنه يسعى للدفاع عن الكرة الإماراتية في البطولة الآسيوية، موضحا أن لقاء سباهان من أقوى المباريات أمام فريق إيراني له تاريخ ومنظم، ويلعب كرة قدم متطورة وحديثة.

وأشار إلى أن العين سيعتمد على الضغط والسيطرة على مجريات الأمور في خط الوسط، موضحا أنه واثق في قدرات جميع لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية في إيران.

ويغيب عن العين الثنائي يحيى نادر وأحمد برمان، ومن المقرر أن تشهد تشكيلة العين بعض التعديلات وعلى الأرجح ستضم الحارس خالد عيسى وأمامه رباعي الدفاع محمد شاكر وإسماعيل أحمد ومحمد أحمد وسالم عبدالله.

ويقود خط الوسط الياباني تسوكاسا شيوتاني وبجواره أحمد برمان، وعلى الأطراف بندر الأحبابي والبرازيلي كايو كانيدو، بجانب صانع اللعب الأوزبكي إسلام خان مع المهاجم التوجولي لابا كودجو.

أسلحة سباهان

يتطلع فريق سباهان أصفهان لاستغلال عامل المساندة الجماهيرية لتحقيق الفوز في مستهل مشواره بدور المجموعات، خاصة في ظل صعوبة وتقارب مستويات المجموعة الرابعة بوجود النصر السعودي والسد القطري.

وأشار المدرب أمير قلعة نويي، المدير الفني للفريق، إلى أن صعوبة اللقاء تتلخص في كونه ضربة البداية وأمام فريق قوي وله اسم في الكرة الآسيوية بقيمة العين، ولكن فريقه سيلعب من أجل تحقيق الفوز.

ويعتمد سباهان على تشكيلته التي تضم الحارس نيام نيازماند وأمامه رباعي الدفاع مرتيزا منصوري وشايان مصلح ومحمد طايبي وسعيد أغايي، ويقود خط الوسط الهولندي فلاديمير كومان وبجواره مهدي كياني لاعب الارتكاز، وأمامهما صانع الألعاب راسول نافيدكيا، وعلى الأطراف محمد محبي ومحمد رضا حسيني، وفي الهجوم البرازيلي كيروس.

وقال المدرب طارق العشري، المدير الفني الأسبق لفريق الشعب الإماراتي، لـ“إرم نيوز“، إن هذه المواجهة ستكون مهمة للغاية للعين، في بداية المشوار الآسيوي بمرحلة المجموعات، بعد تخطي الدور التمهيدي، موضحا أن هذه المباراة تحتاج لتعامل خاص من اللاعبين والاستفادة من خبرات الماضي وتنظيم مجهود الفريق.

وأضاف: ”دور الثنائي الهجومي لابا وكايو مهم جدا في تنظيم الهجمات السريعة ومحاولة الوصول لمرمى سباهان، وتخفيف الضغط على دفاعات الفريق“.