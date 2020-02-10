 نورالدين أمرابط يرد على أنباء خلافه مع عبدالرزاق حمدالله هداف نادي النصر السعودي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

نورالدين أمرابط يرد على أنباء خلافه مع عبدالرزاق حمدالله هداف نادي النصر السعودي (فيديو)

نورالدين أمرابط يرد على أنباء خلافه مع عبدالرزاق حمدالله هداف نادي النصر السعودي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أنهى النجم المغربي نورالدين أمرابط، لاعب نادي النصر السعودي، الشكوك حول علاقته بمواطنه عبدالرزاق حمدالله، قبل مواجهة السد بدوري أبطال آسيا، الثلاثاء.

وانتشر مقطع فيديو يظهر فيه أمرابط، وتحدث خلاله بلغة إنجليزية ممزوجة ببعض الكلمات العربية، وقال: ”كانت لدينا مشكلة في هذه المباراة بالفعل وتحدثت معه في هذه اللحظة، ولم نتحدث في أي شيء آخر بعدها“.

وأضاف: ”أقسم بالله 3 مرات وأنا مسلم، لا يوجد أي خلاف أو مشكلة مع حمد الله، إنه أخي لا تهتموا بمثل هذه الشائعات“.

وبدأ الخلاف بين النجمين المغربيين في مباراة النصر وأبها، إذ رفض حمدالله منح مواطنه فرصة تسديد ضربة جزاء، كما لم يحتفل معه بهدف سجله خلال المباراة ذاتها.

ويستهل النصر مشواره في دوري أبطال آسيا عندما يلاقي السد القطري على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن المجموعة الرابعة.

تقابل النصر والسد العام الماضي في ربع نهائي البطولة، حيث فاز النصر 2/1 على ملعبه، قبل أن يفوز السد 3/1 في الإياب، ويتأهل إلى نصف النهائي.

وتضم المجموعة أيضا الشارقة الإماراتي، وسباهان الإيراني.

وبعد مواجهة السد، يلعب النصر مع العين، ثم مع سباهان.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أخبار نادي النصر السعودي
الرياضة
النصر السعودي
تاغ
رياضة
كرة القدم
مختارات
نادي النصر السعودي
تاريخ النشر
تاريخ التحديث