 أهداف مباراة الأهلي والوحدة.. 1/1 (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة الأهلي والوحدة.. 1/1 (فيديو)

أهداف مباراة الأهلي والوحدة.. 1/1 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل عبدالفتاح توفيق عسيري الهدف الأول للنادي الأهلي السعودي في مباراته مع الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

وجاء هدف عسيري في الدقيقة 60، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل تشانغ وو ريم للوحدة في الدقيقة 90.

وتضم المجموعة الأولى الأهلي السعودي، والوحدة الإماراتي، واستقلال طهران الإيراني، والشرطة العراقي.

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