أهداف مباراة الأهلي والوحدة.. 1/1 (فيديو)

سجل عبدالفتاح توفيق عسيري الهدف الأول للنادي الأهلي السعودي في مباراته مع الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا.
وجاء هدف عسيري في الدقيقة 60، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وتعادل تشانغ وو ريم للوحدة في الدقيقة 90.
وتضم المجموعة الأولى الأهلي السعودي، والوحدة الإماراتي، واستقلال طهران الإيراني، والشرطة العراقي.
فيديو : هدف #الأهلي السعودي يتقدم 1 – 0 على #الوحدة الإماراتي د59 في #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/PE39VsVwJc
— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 10, 2020
فيديو : هدف تعادل #الوحدة الإماراتي 1 – 1 #الأهلي السعودي د90 في #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/0BLhL9xilt
— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 10, 2020