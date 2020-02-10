أهداف مباراة الهلال وشاهر خودرو.. 2/0 للزعيم (فيديو)

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

لم يتقابل الفريقان من قبل، علما أن الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا.