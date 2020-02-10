أهداف مباراة الهلال وشاهر خودرو.. 2/0 للزعيم (فيديو)

سجل آندري كاريلو الهدف الأول لنادي الهلال السعودي، في المباراة التي تجمعه مع شاهر خودرو الإيراني، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.
وجاء هدف كاريلو في الدقيقة 45، بمساعدة جانغ هيون سوو.
وأضاف بافيتيمبي غوميز الهدف الثاني في الدقيقة 69.
وتقام مباريات الأندية السعودية مع الفرق الإيرانية على ملاعب محايدة، واختار الهلال اللعب على ملعب نادي الوصل الإماراتي.
ولم يتقابل الفريقان من قبل، علما أن الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا.
قوووووووووووووووووووول كاااريو ????????????! pic.twitter.com/Rd2DvXfQYb
— عز (@MnbrMadrid5) February 10, 2020
قووووووووووووووووول قووووميز ???????????? pic.twitter.com/Mnz3ECPkWX
— عز (@MnbrMadrid5) February 10, 2020