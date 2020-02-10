شباب الأهلي دبي يسقط أمام باختاكور الأوزبكي في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا

سقط فريق شباب الأهلي دبي في فخ الهزيمة أمام باختاكور الأوزبكي بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب باختاكور المركزي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتقدم جلال الدين مشارييوف لصالح باختاكور في الدقيقة 18، مسجلا أول هدف في موسم 2020.

وتعادل بيدرو كوندي لصالح شباب الأهلي في الدقيقة 67، قبل أن يوقع دراجان تشيران على هدف باختاكور في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وحصد باختاكور أول 3 نقاط في المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا، متزعما صدارة المجموعة، في انتظار نتيجة مباراة الهلال وشاهر خودرو الإيراني.

ويلتقي الهلال بنظيره شاهر خودرو على ملعب زعبيل، في لقاء الجولة الأولى من البطولة الآسيوية.