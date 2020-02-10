الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الوحدة ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا

يتابع عشاق الكرة العربية والآسيوية اللقاء المرتقب بين الوحدة الإماراتي وضيفه الأهلي السعودي، مساء اليوم الاثنين، في الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويسعى الوحدة لتحقيق الفوز في بداية مهمته القارية بينما يتطلع الأهلي السعودي لتقديم مستويات مميزة بعد أن وصل لمرحلة المجموعات.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي ملامح مواجهة الوحدة الإماراتي والأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا:

بإمكان متابعينا في #السعودية مشاهدة مباراة #الوحدة_الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من #دوري_أبطال_آسيا عبر قناتنا الرسمية في ”يوتيوب“ من خلال الرابط ????https://t.co/ynr39ZsnpT@ALAHLI_FC — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) February 10, 2020

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة السابعة و35 دقيقة مساء اليوم الاثنين بتوقيت الإمارات والسادسة و35 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة بالعاصمة أبوظبي بالجولة الأولى للمجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق عصام الشوالي والكأس 3 بصوت المعلق خالد الحدي، كما تنقل عبر قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب مجانا داخل المملكة العربية السعودية.

تاريخ المواجهات

يتجدد الصدام بين الفريقين الكبيرين بعد 12 عاما، وسبق أن تقابل الوحدة مع الأهلي في دور المجموعات لنسخة 2008.

وتعادل الفريقان دون أهداف في السعودية وفاز الوحدة بهدفين مقابل هدف في الإمارات.

وصعد الأهلي السعودي لدور المجموعات بعد عبور استقلال دوشنبه الطاجيكي بهدف نظيف في الدور التمهيدي الأخير.

طموحات الوحدة

يراهن الوحدة على امتلاكه الطموحات من أجل حصد الفوز على حساب الأهلي في بداية المشوار الآسيوي.

وأكد المدرب الإسباني مانويل خيمينيز، المدير الفني لفريق الوحدة، قبل اللقاء أن دوري أبطال آسيا بطولة صعبة والأهلي السعودي منافس قوي مطالبا لاعبيه بالحذر الشديد والتركيز وتجنب التوتر أيضا لأن المواجهات صعبة.

ويعيش الوحدة انتفاضة واضحة في بطولة الدوري الإماراتي بعدما حقق 5 انتصارات متتالية آخرها على بني ياس، ويعتمد خيمينيز على تشكيلته التي تضم الحارس محمد الشامسي وأمامه رباعي الدفاع فارس جمعة والكوري الجنوبي تشانج وو ريم وعبد الله القربي وعبد الله الرفاعي.

ويقود خط الوسط الكوري الجنوبي ميونغ لي وبجواره خميس إسماعيل وأمامهما صانع الألعاب إسماعيل مطر وعلى الأطراف البلجيكي باول مبوكو والإسباني جاسبار بانديرو وفي الهجوم الأرجنتيني سباستيان تيغالي.

خبرات الأهلي

يراهن الأهلي على سلاح الخبرات التي يملكها لاعبوه مع المدرب السويسري كريستيان جروس، الذي أكد قبل المباراة أن فريقه يعاني لإجهاد نتيجة توالي المباريات ببطولة الدوري السعودي.

ويفتقد الأهلي جهود القناص السوري عمر السومة، ويعتمد جروس على تشكيلته التي تضم الحارس ياسر المسيليم وأمامه رباعي الدفاع محمد عبده خبراني ومحمد آل فتيل وسعيد المولد والبرازيلي لوكاس ليما.

ويقود خط الوسط نوح الموسى وبجواره علي الأسمري وصانع اللعب عبد الفتاح عسيري وعلى الأطراف عبد الرحمن غريب وسلمان المؤشر والمهاجم تافاريس دغانيني، لاعب الرأس الأخضر، في ظل إصابة المهاجم السوري المخضرم عمر السومة.

وقال أحمد عبد الحليم، مدرب الوحدة الإماراتي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن الوحدة يعود بقوة للبطولة الآسيوية بطموحات كبيرة، موضحا أن الوحدة لديه خبرات متميزة بوجود لاعبين مخضرمين مثل: إسماعيل مطر وفارس جمعة وخميس إسماعيل مع بعض العناصر الصاعدة مثل: محمد الشامسي، حارس المرمى.

وأضاف: ”الوحدة -أيضا- لديه أجانب على أعلى مستوى بوجود القناص الأرجنتيني تيغالي مع انضمام بانديرو ومبوكو في مثلث هجومي متميز“.

وأكد أن الأهلي فريق كبير وخبرات جروس الطويلة في مجال التدريب ستساعده وإن كانت التجربة الحالية لا تسير بصورة جيدة مع كثرة الإصابات وغياب نجم كبير بقيمة السومة.

وأوضح أن الأهلي أيضاً لديه أوراق مهمة في خط الهجوم بوجود اللاعب دغانيني وسلمان المؤشر وعبد الفتاح عسيري وكلهم عناصر متميزة صاحبة خبرات.