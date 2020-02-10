التشكيلة المتوقعة لمباراة الهلال ضد شاهر خودرو اليوم في دوري أبطال آسيا

يستهل نادي الهلال السعودي مشواره والدفاع عن لقبه، مساء اليوم الاثنين، في بطولة دوري أبطال آسيا بمواجهة شاهر خودرو الإيراني ضمن منافسات دور المجموعات، على ملعب ”زعبيل“ بنادي الوصل، في الإمارات.

ويقع نادي الهلال مع نظيره شاهر خودرو ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم أيضا شباب الأهلي دبي الإماراتي، وباختاكور الأوزبكي.

ولعب فريق شاهر خودرو في الدوري الإيراني 19 مباراة، فاز في 9، تعادل في 5، خسر في 5، وترتيبه الحالي الخامس، سجل في الدوري 16 هدفا واستقبلت شباكه 10، وخاض مباراتين في الملحق مع الرفاع البحريني وانتهت بنتيجة 2-1، وفاز على السيلية القطري بركلات الترجيح.

الهلال نجح في هزيمة الرائد 3-1 في آخر جولات الدوري السعودي ليعزز صدارته لجدول الترتيب ويزيد الفارق مع النصر إلى 3 نقاط.

وكان الهلال توج باللقب القاري الموسم الماضي، بعد فوزه على فريق أوراوا ريد الياباني 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليتوج فريق الهلال باللقب الغائب عن خزائنه نحو 19 عاما.

موعد مباراة الهلال وشاهر خودرو والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الهلال وشاهر خودرو في تمام الساعة 5:40 مساء بتوقيت السعودية و4:40 بتوقيت مصر، وتذاع عبر شاشة قناة Alkass Seven HD وbeIN Sports HD 1 وعبر قناة ”يوتيوب“ للاتحاد الآسيوي لكرة القدم داخل المملكة.

ويعلق أحمد الطيب على أحداث المباراة عبر قناة ”الكأس“، بينما ”بي ان سبورت“ فأعلنت عن إسنادها للمعلق علي محمد علي.

التشكيلة المتوقعة للهلال:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، علي البليهي، مدالله العليان

خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، سيباستيان جيوفينكو، سالم الدوسري

خط الهجوم: أندرية كاريلو، بافيتيمبي غوميز