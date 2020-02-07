شعار دوري أبطال آسيا يزين قميص نادي الهلال السعودي (شاهد)

أعلن نادي الهلال السعودي عن قميص الفريق الجديد، والذي يظهر عليه شعار دوري أبطال آسيا للمرة الأولى.

وكشف نادي الهلال عبر صفحته الرسمية بموقع ”تويتر“ عن قمصان الفريق الأول الجديدة وبألوانها المختلفة، وعليها شعار بطل دوري أبطال آسيا، في نسخة البطولة القارية 2020 التي تنطلق الأسبوع المقبل.

وقام الهلال بهذه الخطوة بصفته حامل لقب النسخة الماضية 2019، على حساب أوراوا الياباني.

وتوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي على حساب فريق أوراوا ريد الياباني 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وسيظهر لاعبو الهلال بالقميص المزين بالشعار الجديد خلال مباراته أمام شاهر خودرو الإيراني يوم الإثنين المقبل، على ملعب زعبيل في الإمارات في الجولة الأولى.

وأوقعت القرعة الهلال في المجموعة الثانية مع باختاكور الأوزبكي وشباب أهلي دبي الإماراتي وشاهر خودرو الإيراني.