الاتحاد الآسيوي يرشح عمر السومة وغوميز لحصد لقب هداف دوري الأبطال

سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الضوء على 10 لاعبين من المتوقع تألقهم ومنافستهم على لقب الهداف خلال النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال آسيا، مع تبقي أيام قليلة على انطلاق منافسات دور المجموعات.

ورشح موقع اتحاد الكرة الآسيوي 10 لاعبين للفوز بلقب الهداف، في مقدمتهم السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي السعودي، والفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم فريق الهلال.

واعتبر الاتحاد الآسيوي الثنائي السابق من أفضل المهاجمين في كرة القدم الآسيوية، مع تميزهما بالقوة البدنية والخطورة الكبيرة أمام المرمى والقدرات العالية في ألعاب الهواء إلى جانب الكرات الثابتة.

كما رشح الاتحاد الآسيوي الجزائري بغداد بونجاح، بعد تقديمه مستويات رائعة في البطولة القارية عام 2018، حيث سجل 13 هدفا، وقاد فريق السد إلى الدور قبل النهائي.

ورغم أن بونجاح لم يتمكن من تكرار هذا الإنجاز في العام الماضي، لكنه حافظ على أهمية دوره في خط هجوم الفريق القطري.

وهذا العام يدخل اللاعب المنافسة القارية، وهو يتصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد 13 هدفا خلال 13 مباراة.

وضمت قائمة المرشحين أيضا مهاجم يوكوهاما مارينوس، الياباني تيروهيتو ناكاغاوا.

وحصل ناكاغاوا على جائزتي أفضل لاعب وهداف الموسم الماضي من الدوري الياباني، كما قاد فريقه للفوز بلقب البطولة.

وسجل ناكاغاوا 15 هدفا في الدوري الياباني الموسم الماضي، إلى جانب صناعة 9 أهداف.

وشملت القائمة أيضا اسم مهاجم الاستقلال الإيراني، المالي شيخ دياباتي، بعدما سجل 3 أهداف في مباراتين خلال الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا.

وسبق للمهاجم المالي طويل القامة اللعب في نادي بوردو الفرنسي، ولعب أيضا في تركيا وإيطاليا قبل الانتقال إلى إيران في يوليو الماضي، علما بأنه ينافس على جائزة هداف الدوري الإيراني.

وجاء في القائمة أيضا، الأسترالي آدم تاغارت، ومهاجم سامسونغ بلو، سوون، بعدما أصبح أول لاعب أسترالي يفوز بجائزة هداف الدوري الكوري، بعدما سجل 20 هدفا في 33 مباراة.