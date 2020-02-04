نادي النصر السعودي يعلن قائمة الفريق الآسيوية والرباعي الأجنبي (شاهد)

أعلن نادي النصر السعودي قائمة لاعبي الفريق للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2020.
واختار البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق الأول لكرة القدم الرباعي الأجنبي، وهم: المغربيان عبد الرزاق حمدالله، ونور الدين أمرابط، والبرازيلي جوليانو، إلى جانب الحارس الأسترالي برادلي جونز.
وجاءت قائمة نادي النصر الآسيوية كالتالي:
حراسة المرمى: وليد عبدالله – برادلي جونز – زيد البواردي – نواف العقيدي
خط الدفاع: عبدالإله العمري – عمر هوساوي – عبدالله مادو – نايف الماس – سلطان الغنام – حمد المنصور – عبدالرحمن العبيد – عبدالرحمن الشمري
خط الوسط: عبدالعزيز الجبرين – عبدالله الخيبري – عبدالرحمن الدوسري – عوض خميس – مختار عوض – أيمن يحيى سالم – فهد الجميعة – خالد الغوينم – عبدالعزيز الدوسري – يحيى الشهري – جوليانو – نورالدين أمرابط
خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله – عبدالفتاح آدم – فراس البريكان – محمد مران
قائمة #العالمي في دوري أبطال آسيا 2020 ????????????#معاك_يانصر pic.twitter.com/d5hbxHp8a0
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 4, 2020
ويستهل العالمي مشواره في البطولة الآسيوية، بمواجهة السد القطري، يوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر فبراير الجاري، على ملعب الملك فهد الدولي.