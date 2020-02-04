 نادي النصر السعودي يعلن قائمة الفريق الآسيوية والرباعي الأجنبي (شاهد) – إرم نيوز‬‎

نادي النصر السعودي يعلن قائمة الفريق الآسيوية والرباعي الأجنبي (شاهد)

نادي النصر السعودي يعلن قائمة الفريق الآسيوية والرباعي الأجنبي (شاهد)

المصدر: فريق التحرير

أعلن نادي النصر السعودي قائمة لاعبي الفريق للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2020.

واختار البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق الأول لكرة القدم الرباعي الأجنبي، وهم: المغربيان عبد الرزاق حمدالله، ونور الدين أمرابط، والبرازيلي جوليانو، إلى جانب الحارس الأسترالي برادلي جونز.

وجاءت قائمة نادي النصر الآسيوية كالتالي:

حراسة المرمى: وليد عبدالله – برادلي جونز – زيد البواردي – نواف العقيدي

خط الدفاع: عبدالإله العمري – عمر هوساوي – عبدالله مادو – نايف الماس – سلطان الغنام – حمد المنصور – عبدالرحمن العبيد – عبدالرحمن الشمري

خط الوسط: عبدالعزيز الجبرين – عبدالله الخيبري – عبدالرحمن الدوسري – عوض خميس – مختار عوض – أيمن يحيى سالم – فهد الجميعة – خالد الغوينم – عبدالعزيز الدوسري – يحيى الشهري – جوليانو – نورالدين أمرابط

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله – عبدالفتاح آدم – فراس البريكان – محمد مران

ويستهل العالمي مشواره في البطولة الآسيوية، بمواجهة السد القطري، يوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر فبراير الجاري، على ملعب الملك فهد الدولي.

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