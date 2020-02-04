ثلاثي نادي النصر السعودي ”المواليد“ يحصلون على بطاقة الاعتماد للمشاركة في دوري أبطال آسيا

كشف أحمد الأمير، خبير اللوائح والقوانين بالاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، عن حصول ثلاثي نادي النصر السعودي: مختار علي وعبد الفتاح آدم وأيمن يحيى، على بطاقات الاعتماد في آسيا، وبالتالي المُوافقة على تسجيلهم ومُشاركتهم مع الفريق في بطولة دوري الأبطال.

وقال الأمير عبر حسابه على ”تويتر“: ”حصل ثلاثي النصر على بطاقات اعتماد تسجيل في آسيا، وذلك يعني الموافقة على تسجيلهم ومشاركتهم حال عدم وجود إيقافات ضدهم، وجاءت أرقام بطاقات اعتماد تسجيلهم في نظام الاتحاد الآسيوي:

مختار: AFC132167/KSA، يحيى: AFC128740/KSA، آدم : AFC131987/KSA“.

#دوري_ابطال_اسيا_2020 #مواليد_النصر – حصل ثلاثي #النصر على بطاقات اعتماد تسجيل في @TheAFCCL وذلك يعني الموافقة على تسجيلهم ومشاركتهم في حال عدم وجود إيقافات ضدهم – ارقام بطاقات اعتماد تسجيلهم في نظام AFCLAS: – مختار : AFC132167/KSA

– يحي: AFC128740/KSA

-ادم : AFC131987/KSA — أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) February 4, 2020

وأسفرت قرعة دوري أبطال آسيا 2020 عن وقوع النصر في المجموعة الرابعة التي تضم فرق: ”سباهان الإيراني، السد القطري، والعين الإماراتي“.

وقدم النصر السعودي قائمته القارية الأولية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقد تضمنت أسماء اللاعبين المواليد الذين تسببوا في جدل كبير خلال الموسم الماضي من البطولة.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن النصر أرسل أسماء الثلاثي مختار علي وعبد الفتاح آدم وأيمن يحيى ضمن قائمته بوصفهم لاعبين سعوديين، وأضافت أن الإدارة ستُرسل للاتحاد الآسيوي تسأله عن صحة هذا الأمر، وقدرة اللاعبين الثلاثة على اللعب في دوري أبطال آسيا كلاعبين سعوديين.