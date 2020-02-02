أستراليا تطالب بسرعة تعديل مواعيد مباريات بدوري أبطال آسيا بسبب ”فيروس كورونا“

يسعى مسؤولو كرة القدم في أستراليا إلى تعديل سريع في مواعيد مباريات في دوري أبطال آسيا للعبة الشعبية، بعد أن فرضت حكومة بلادهم حظرا على دخول الأجانب القادمين من الصين الأراضي الأسترالية بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يخوض الفريقان الصينيان شنغهاي شينهوا وشنغهاي سيبج مباراتين في أستراليا في مواجهة الفريقين المحليين بيرث غلوري وسيدني إف.سي في وقت لاحق من فبراير شباط الجاري.

وأمس السبت فرضت أستراليا حظرا مؤقتا على دخول الأجانب القادمين من الصين أراضيها.

وبناء على الحظر فإن أي شخص يصل إلى أستراليا قادما من الصين، سيعاد إلى الوجهة التي جاء منها أو يخضع لحجر صحي لمدة 14 يوما.

وقال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم في بيان، اليوم الأحد: ”عقب إعلان الأمس.. أبلغ الاتحاد الأسترالي لكرة القدم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بحقيقة الوضع.

”وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتأثير المباشر لهذا الإعلان على مباريات في دوري أبطال آسيا 2020، ومن ثم فإنه لن يكون من الممكن الآن إقامة مباريات في أستراليا حسبما كان مقررا“.

وأضاف البيان: ”ونتيجة لذلك قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقد اجتماع طارئ في الرابع من فبراير في مقره في كوالالمبور بماليزيا لبحث الوضع مع جميع الأطراف ذات الصلة.“

ومن المقرر أن يلتقي بيرث غلوري مع شنغهاي شينهوا في 11 فبراير شباط، بينما يلتقي سيدني مع شنغهاي سيبغ في اليوم التالي.

وتسبب فيروس كورونا في وفاة أكثر من 300 شخص في الصين، بينما أصيب بالعدوى أكثر من 1400 شخص.