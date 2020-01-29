رسميا وبعد اكتمال المجموعات.. الاتحاد الآسيوي يعلن قراره بخصوص ملاعب الأندية الإيرانية في دوري أبطال آسيا

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تبديل مباريات الأندية الإيرانية في الجولات الثلاث الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا؛ لتخوضها خارج أرضها لتصبح مباريات خارجية قبل إعادة تقييم الوضع الأمني في البلاد.

وقال الاتحاد في بيان، عبر موقعه على الإنترنت اليوم الأربعاء ”بعد المشاورات التي أجراها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع ممثلي الأندية الإيرانية يوم 23 يناير/ كانون الثاني 2020، فقد تم الاتفاق على تبديل مباريات الأندية الإيرانية في الجولات الأولى والثانية والثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020، بحيث تنتقل لتصبح مباريات خارجية“.

وأضاف البيان “ جاء ذلك من أجل إتاحة المجال لإعادة تقييم الأوضاع الأمنية في البلاد قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأن استضافة البلاد لمباريات أنديتها على أرضها“.

وتشارك أندية الاستقلال وشهر خودرو وبيرسوبولس وسيباهان في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بعد تأهل شهر خودرو والاستقلال عبر الدور التمهيدي الحاسم.

واكتملت مجموعات دوري أبطال آسيا بانتهاء مباريات الملحق التمهيدي.

وأعلن الاتحاد الآسيوي الأسبوع الماضي، موافقة الأندية الإيرانية على خوض مباريات الدور التمهيدي في أرض محايدة.

ويخوض الاستقلال مباريات دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى إلى جوار أندية الأهلي السعودي والشرطة العراقي والوحدة الإماراتي، بينما يلعب شهر خودرو مع الهلال السعودي حامل اللقب وباختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي دبي في المجموعة الثانية.

و بیرسبولیس يلعب مع الشارقة الإماراتي والدحيل القطري والتعاون السعودي، ضمن المجموعة الثالثة واخيرا سيباهان أصفهان في المجموعة الرابعة إلى جوار أندية النصر السعودي والعين الإماراتي والسد القطري.

ويأتي قرار الاتحاد القاري، بعدما أسقطت القوات الإيرانية طائرة تابعة للخطوط الدولية الأوكرانية بطريق الخطأ في الثامن من يناير/ كانون الثاني الحالي ما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها، وسط حالة من التأهب في البلاد بعد ضربة إيرانية استهدفت قوات أمريكية ردا على هجوم أمريكي أسفر عن مقتل القائد الإيراني الكبير قاسم سليماني.