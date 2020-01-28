يوسف بلايلي ينقذ الأهلي السعودي ويقوده للتأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا (فيديو)

تأهل النادي الأهلي السعودي، إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020، بعد الفوز الصعب للغاية على الاستقلال الطاجيكستاني، بهدف دون رد، في الملحق النهائي.

وبفوزه في الملحق النهائي، انضم الأهلي، إلى المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا، إلى جانب كل من الاستقلال الإيراني، والشرطة العراقي، والوحدة الإماراتي.

الأهلي يضمن التواجد في مجموعات دوري ابطال اسيا بعد اقصائه استقلال دوشنبه الطاجكستاني وبذلك تكتمل المجموعة A:

1- الوحدة الإماراتي

2 – الشرطة العراقي

3- الاستقلال الإيراني

4- الأهلي السعودي #AFC2020 pic.twitter.com/yOFFTBPztl — دوري ابطال اسيا (@arbhdd5) January 28, 2020

وشهد الشوط الأول من المباراة، سيطرة من الأهلي، وإضاعة أكثر من فرصة خطيرة، خاصة عن طريق يوسف بلايلي، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

وفي الشوط الثاني، نشط الاستقلال بشكل واضح، وشكل خطورة كبيرة على مرمى الأهلي، وسط تالق رائع من الحارس الاحتياطي ياسر المسيليم.

وقبل دقيقة واحدة فقط من نهاية المباراة، احتسب الحكم ضربة جزاء للأهلي، وطرد اللاعب المنافس للاعتداء دون الكرة، لينجح بلايلي في إسكانها داخل الشباك.