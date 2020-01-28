 يوسف بلايلي ينقذ الأهلي السعودي ويقوده للتأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

يوسف بلايلي ينقذ الأهلي السعودي ويقوده للتأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا (فيديو)

يوسف بلايلي ينقذ الأهلي السعودي ويقوده للتأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تأهل النادي الأهلي السعودي، إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020، بعد الفوز الصعب للغاية على الاستقلال الطاجيكستاني، بهدف دون رد، في الملحق النهائي.

وبفوزه في الملحق النهائي، انضم الأهلي، إلى المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا، إلى جانب كل من الاستقلال الإيراني، والشرطة العراقي، والوحدة الإماراتي.

وشهد الشوط الأول من المباراة، سيطرة من الأهلي، وإضاعة أكثر من فرصة خطيرة، خاصة عن طريق يوسف بلايلي، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

وفي الشوط الثاني، نشط الاستقلال بشكل واضح، وشكل خطورة كبيرة على مرمى الأهلي، وسط تالق رائع من الحارس الاحتياطي ياسر المسيليم.

وقبل دقيقة واحدة فقط من نهاية المباراة، احتسب الحكم ضربة جزاء للأهلي، وطرد اللاعب المنافس للاعتداء دون الكرة، لينجح بلايلي في إسكانها داخل الشباك.

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