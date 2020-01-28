هدف مباراة العين وبونيودكور.. سعيد جمعة يضع الفريق الإماراتي في المقدمة (فيديو)

سجل سعيد جمعة الهدف الأول لفريق العين الإماراتي في شباك نظيره بونيودكور، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويصعد الفائز من المباراة لخوض منافسات المجموعة الرابعة التي تضم سباهان اصفهان الإيراني والسد القطري والنصر السعودي.

هدف العين الوحيد في مرمى بونيودكور الاوزبكي pic.twitter.com/Ak84N1iZS6 — Action Goals (@GoalsAction) January 28, 2020

وتقابل الفريقان في دور المجموعات لدوري الأبطال العام 2017، وفاز العين ذهابا في أوزبكستان بنتيجة (3-2) وإيابا في الإمارات بنتيجة (3-0).

وفي آخر مباراة بدوري الخليج العربي الإماراتي، العين فاز على خورفكان خارج أرضه بثلاثية نظيفة.

أما فريق بونيودكور فلعب في الدور التمهيدي بدوري أبطال آسيا وفاز على الزوراء العراقي بنتيجة 4-1، في مباراة أقيمت على ملعب الفريق الأوزبكي.

يأتي فريق العين في المركز الثاني بترتيب الدوري الإماراتي برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 13 جولة، أما بونيودكور فيأتي ثالثا في ترتيب الدوري الأوزبكي الممتاز برصيد 40 نقطة بعدما لعب 26 جولة.