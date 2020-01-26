حقيقة موافقة الاتحاد الآسيوي على قيد لاعبي نادي النصر السعودي ”المواليد“ آسيويا

كشفت تقارير صحفية حقيقة تلقي نادي النصر السعودي، موافقة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قيد لاعبيه ”المواليد“ في قائمة الفريق الآسيوية، تمهيدا لمشاركتهم مع الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”اليوم“، السعودية، اليوم الأحد، نقلا عن مصدر داخل نادي النصر، فقد نفى تلقي إدارة ناديه أي موافقة من قبل الاتحاد الآسيوي لمشاركة لاعبي المواليد الثلاثة المتواجدين في قائمة الفريق الحالية، وهم: عبدالفتاح آدم، وأيمن يحيى، ومختار علي، في قائمة الفريق النصراوي في دوري أبطال آسيا الذي ستنطلق منافساته في العاشر من فبراير المقبل، ووضعت من خلاله القرعة النصر في مواجهة السد القطري وسباهان أصفهان الإيراني والفائز من مواجهة العين وبونيودكور الأوزبكي في المجموعة الرابعة.

#المواليد#دوري_ابطال_اسيا2020 – كل مايذكر عن تعديل اللائحة التنظيمية بخصوص مستندات تسجيل اللاعبين في @TheAFCCL غير صحيح – اللائحة نفس اللائحة ولم تغير ؛ ولكن بقوة النظام يتم تسجيل اللاعبين المواليد الذين سبق لهم المشاركة مع المنتخب السعودي في البطولات الآسيوية pic.twitter.com/zmoaFbvGP0 — أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) January 21, 2020

وكانت إدارة النصر قد رفعت القائمة الأولية وحملت أسماء الثلاثي قبل الاستيضاح من قبل اتحاد القارة عن التخلي عن شرط وجود البطاقة الوطنية، التي منعت الأندية السعودية من الاستفادة من خدمات لاعبي المواليد الذين يحملون جوازات سفر سعودية ويشاركون مع المنتخبات السعودية.

وكان الاتحاد الآسيوي قد وافق على اعتماد ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز كملعب لمواجهات النصر في البطولة الآسيوية، حال عدم جاهزية استاد الملك فهد الدولي، وينتظر أن تتلقى إدارة النصر خلال الأيام المقبلة الرد الرسمي من قبل الاتحاد الآسيوي على اعتماد مواجهة الفريق أمام سباهان الإيراني في البحرين والذي اختاره النصر كملعب محايد.

وتنطلق اليوم الأحد استعدادات الفريق لمواجهة فريق ضمك والمقررة، الخميس المقبل، في افتتاح مواجهات القسم الثاني من دوري المحترفين السعودي.

وكان أحمد الأمير، الخبير في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، قد أكد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كل ما يذكر عن تعديل اللائحة التنظيمية بخصوص مستندات تسجيل اللاعبين المواليد، في دوري أبطال آسيا 2020، غير صحيح”.

ويشترط الاتحاد الآسيوي، قيد المواليد كلاعبين محترفين، مما قد يعوق تسجيلهم بقائمة آسيا في ظل عدم تفضيلهم على الأجانب.

ونشر خبير اللوائح والقوانين بالاتحاد الدولي لكرة القدم، صورا من لوائح الاتحاد الآسيوي بخصوص “دوري الأبطال وكأس آسيا تحت 23 عاما”.

وأضاف الأمير: “اللائحة نفس اللائحة ولم تغير؛ ولكن بقوة النظام يتم تسجيل اللاعبين المواليد الذين سبقت لهم المشاركة مع المنتخب السعودي في البطولات الآسيوية”.

وبالتالي لن يتمكن النصر من قيد عبد الفتاح آدم أو مختار آدم إلا في حالة إثبات لعبهم مباريات دولية مع المنتخب السعودي .