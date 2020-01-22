مدير مكتب روحاني: نقل مباريات دوري أبطال آسيا خارج إيران ”قرار سياسي ولا يتسم بالاحترافية“

نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) عن محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قوله، اليوم الأربعاء، إن قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بنقل مباريات في دوري الأبطال خارج إيران ”سياسي ولا يتسم بالاحترافية“.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، نقل مباراتين في الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال من إيران إلى ملاعب محايدة بسبب مخاوف أمنية.

وقال واعظي: ”هذا قرار غير رياضي وغير محترف. بعد دراسة الأمر أدركنا أنها أصبحت مسألة سياسية“.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، نقل مباراتين من الدور التمهيدي لدوري الأبطال من إيران إلى ملاعب محايدة، بسبب مخاوف أمنية في البلاد.

وتأجلت، يوم الثلاثاء، مباراتان في دوري الأبطال لفريقين إيرانيين إذ كان سيلعب شهر خودرو ضد الرفاع البحريني، والاستقلال ضد الكويت الكويتي، وستقام المواجهتان في الإمارات بعدما أصدرت حكومات عديدة تحذيرات من السفر إلى إيران.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: ”من أجل مساعدة اللعب في ملاعب محايدة، وهو ما وافقت عليه اللجان المختصة بالاتحاد الآسيوي، فإن الاتحاد الآسيوي سيقيم المباراتين في الـ25 من يناير 2020 في الإمارات العربية المتحدة“.

وذكرت تقارير محلية أن أربعة أندية إيرانية في دوري الأبطال – منها بيروزي وسيباهان – أكدت أنها سترفض اللعب في المسابقة إذا لم يكن بوسعها استضافة مباريات على أرضها في هذه المسابقة القارية.

ويأتي القرار بعدما أسقطت القوات الإيرانية طائرة تابعة للخطوط الدولية الأوكرانية بطريق الخطأ في الثامن من يناير كانون الثاني، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها وسط حالة من التأهب في البلاد بعد ضربة إيرانية استهدفت قوات أمريكية ردا على هجوم أمريكي أسفر عن مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني.

وأثرت المخاوف الأمنية بين إيران وجيرانها على مشاركة أنديتها في دوري أبطال آسيا في الماضي.

ومنذ 2016، أقيمت المباريات بين أندية إيران والسعودية على ملاعب محايدة بسبب مخاوف سعودية من السفر لإيران.

وهددت الأندية الإيرانية وقتها أيضا بمقاطعة البطولة قبل أن تتراجع، وأقيمت المباريات التي ضمت أندية من الدولتين في عُمان وفي قطر حتى يونيو حزيران 2017.

وفي حين تمتلك إيران أندية من الأكثر شعبية في آسيا، لم يفز أي نادٍ إيراني بدوري أبطال آسيا منذ تحولها للنظام الحالي في 2002، وكان بيروزي الأقرب للتتويج في 2018 عندما خسر في النهائي أمام كاشيما انتلرز الياباني.

وأوقعت القرعة بيروزي بجانب الدحيل القطري والتعاون السعودي والشارقة بطل الإمارات في دور المجموعات لنسخة العام الحالي.

وكان من المنتظر أن يلعب سيباهان في دور المجموعات ضد النصر بطل السعودية والسد القطري وأحد الفرق الصاعدة من التصفيات.