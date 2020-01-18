اللجنة الأولمبية الإيرانية تؤكد مساندة أنديتها في الانسحاب من دوري أبطال آسيا

رد رضا صالحي أميري، رئيس اللجنة الأولمبية الإيرانية، يوم السبت، على قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي أبلغ فيه نظيره الإيراني بعدم إقامة مباريات دوري أبطال آسيا في إيران؛ لأسباب أمنية.

وقال صالحي، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“: ”الأندية الإيرانية لن تلعب في بلد آخر ولن تشارك في البطولة“.

وأضاف: ”قوى الاستكبار تنظر إلى قضية كرة القدم الإيرانية ليست منفصلة عن السياسية، وهي جزء من سياسة الضغط على إيران“.

وتابع: ”غالبية الشعب الإيراني غير راض عن قرار الاتحاد الآسيوي وهو إهانة لأمتنا“، مبيناً أن استضافة المسابقة هي حقنا وسندافع بقوة عن حقنا، وأن إيران بلد آمن ولا يوجد سبب للعب في ملاعب محايدة.

وأعلن رؤساء الأندية الإيرانية الأربعة المشاركة بدوري أبطال آسيا 2020 الانسحاب من البطولة؛ احتجاجا على قرار الاتحاد الآسيوي الداعي لاستضافتها على أرض محايدة خارج إيران.

وتوصل رؤساء أندية ”برسبوليس“ و“استقلال“ و“شهرخودرو“ و“سباهان“، في اجتماع اليوم السبت، لقرار موحد بعدم المشاركة بمنافسات دوري أبطال آسيا 2020؛ احتجاجا على سلب حق الاستضافة منها عبر القرار المثير للجدل الذي اتخذه الآسيوي وأبلغ به الاتحاد الإيراني رسميا، يوم الجمعة.

وأعلن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الإيراني أن الاتحاد الآسيوي قد منع فرقه من تنظيم مباريات في البلاد، مضيفاً أن الأخير يرغب في إقامة مباريات بين الفرق الإيرانية في أماكن محايدة.

وقال الاتحاد الإيراني لكرة القدم إنه سيعلن ”وضعه النهائي“ في ”الأيام التالية“، وتأتي هذه الخطوة وسط توترات متصاعدة بين إيران والولايات المتحدة.

ومع ذلك، ذكرت وكالة مهر للأنباء أن الأندية سترسل خطابًا مشتركًا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يقول إنهم سينسحبون إذا لم يتمكنوا من استضافة مباريات.

وأصر برسبوليس واستقلال على أنهما ”أكثر البلدان أمانًا في الشرق الأوسط“.

وصرح محمد حسن أنساريفارد، المدير التنفيذي لبرسيبوليس لوكالة أنباء مهر، بأن النادي ”لن يشارك بالتأكيد“ في موسم دوري أبطال آسيا الجديد ”إذا أصروا على قرارهم“.

وقال أمير مهدي علاوي، المتحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم: ”إيران لديها الاستعداد الكامل لاستضافة الفرق وقد أثبتت ذلك مرارًا وتكرارًا في السنوات الأخيرة“.

وقال حيدر باهارفاند، القائم بأعمال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: ”أرسلنا خطابًا إلى الاتحاد الآسيوي نعترف فيه أننا سننسحب من المنافسة إذا كانوا يريدون منع بلدنا من استضافة المباريات“، مضيفاً أن ”الأندية الإيرانية الأربعة ستقف ضد القرار غير العادل للاتحاد الآسيوي لكرة القدم وسيدعم الاتحاد أيا كانت القرارات التي يتخذونها“.