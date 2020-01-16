تقرير: قرار آسيوي مرتقب يمنع أندية إيران من اللعب على أرضها (شاهد)

قال وليد الفراج مقدم برنامج ”الدوري مع وليد“ على قناة SBC في حلقة الليلة، إنه علم من مصادر مطلعة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه سيصدر قرار في غضون يومين أو ثلاثة بمنع إقامة أي مباراة في دوري أبطال آسيا في إيران لأسباب أمنية.

وقال الفراج في مقدمة برنامجه: ”سيصدر قرار خلال يومين أو ثلاثة من الاتحاد الآسيوي بمنع إقامة أي مباريات في دوري أبطال آسيا في إيران؛ بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة حاليا هناك. وبالتالي ستقام جميع مباريات الأندية الإيرانية المشاركة في البطولة خارج البلاد وستقام في أرض محايدة“.

وأضاف: ”على الجانب الآخر لن يصبح ملزما للدول الأخرى خوض مبارياتها مع أندية إيران على أرض محايدة، وبالتالي لن تلعب أي أندية إيرانية على أرضها لكنها ستخوض مبارياتها على ملعب المنافس“.

وأوضح الفراج أن المواجهات السعودية-الإيرانية كانت تقام على أرض محايدة، لكن ذلك لن يحدث عقب صدور القرار المرتقب، إذ إن الأندية السعودية ستخوض مبارياتها أمام أندية إيران على أرضها (في السعودية) ولن تلعب في طهران بل على أرض محايدة.

#الدوري_مع_وليد

قرار مرتقب بنقل مباريات أندية إيران الآسيوية لأسباب أمنية pic.twitter.com/MSno8KkJIM — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) January 16, 2020

اضطرابات في إيران

ودفن الإيرانيون ذويهم الذين لقوا حتفهم جراء إسقاط جيشهم طائرة أوكرانية، بينما حددت السلطات يوم الأربعاء هويات كثيرين من ضحايا الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي وعددهم 176 شخصا، والذي أثار غضبا دام أياما من حكام إيران في أعقاب حملة للشرطة.

وسادت حالة من الغضب الشديد خلال دفن ضحايا إسقاط الطائرة في الثامن من يناير /كانون الثاني الحالي، وظهر في تسجيل مصور منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أقارب أحد الضحايا وهم يمزقون العلم الإيراني الذي لُف به نعش القتيل، ووالدته تصرخ ”مزقوه“.

وخرج المحتجون إلى الشوارع لأربعة أيام بعدما اعترفت القوات المسلحة أخيرا، يوم السبت الماضي، بإسقاطها الطائرة بعد أيام من الإنكار. وردت الشرطة بضراوة على المتظاهرين في بعض المدن.

ودعا الإيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي لمظاهرات جديدة؛ للتنديد بمقتل ذويهم بصاروخ إيران بالخطأ في ظل التصعيد مع الولايات المتحدة.