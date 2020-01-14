الكويت الكويتي يهزم الفيصلي الأردني ويتأهل للدور الثاني من ملحق دوري أبطال آسيا (فيديو)

حقق فريق الكويت الكويتي فوزا ثمينا على نظيره الفيصلي الأردني بهدفين مقابل هدف، في المبارة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الدور التمهيدي الأول، المؤهل لدور المجموعات للنسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2020.

وبهذه النتيجة يتأهل الكويت للدور الثاني من ملحق دوري أبطال آسيا لمواجهة الاستقلال الإيراني الثلاثاء المقبل في طهران.. في حين سينتقل الفيصلي للعب بكأس الاتحاد الآسيوي ضمن المجموعة الثانية التي تضم السالمية الكويتي والأنصار اللبناني والوثبة السوري.

وتعادل فريق الفيصلي مع ضيفه الكويت الكويتي بهدف مقابل هدف في الوقت الأصلي، ليلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية.

وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، تقدم فريق الفيصلي الأردني في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، للاعب أنس الجبارات.

وفي الدقيقة 35 سجل اللاعب يوسف ناصر السلمان هدف التعادل لصالح الكويت الكويتي.

وسجل الفريق الكويتي هدف الفوز والتأهل مع الدقيقة 118 بإمضاء فهد الهاجري.

وأسفرت قرعة النسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2020، التي أقيمت في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية ”كوالالمبور“، عن وقوع الهلال حامل اللقب فى المجموعة الثانية.

وجاء الهلال السعودي على رأس المجموعة الثانية السهلة بجانب كل من: شباب الأهلي دبي، باختاكور الأوزباكي، والمتأهل من الملحق 3 (الفائز من ملحق قطر وإيران والهند والبحرين).

وفي وقت سابق فاز الرفاع 1-صفر على مستضيفه تشيناي سيتي الهندي بهدف مهدي عبد الجبار قبل أربع دقائق على نهاية الشوط الأول، ليواصل الفريق البحريني التقدم في البطولة.

وسيلتقي الرفاع في الدور التأهيلي الثاني مع شهر خوردو الإيراني خارج أرضه الأسبوع المقبل.