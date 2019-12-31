نواف بن سعد: بطولة دوري أبطال آسيا تم سلبها من نادي الهلال الأعوام الماضية.. ويجب شكر الإدارة الحالية (فيديو)

أعرب الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال السعودي السابق، عن سعادته الكبيرة بالنجاحات المتتالية التي يعيشها ”الزعيم“ خلال الفترة الماضية عبر تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا ثم التأهل لكأس العالم للأندية، التي أقيمت مؤخرًا في قطر.

وقال بن سعد خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء:“كمشجع هلالي أرى أنه لو كان هناك فضل ينسب فهو لمجلس الإدارة الحالي بقيادة فهد بن نافل، وكأي مشجع للهلال أي بطولة تضاف لاسم نادينا تسعدنا جدًا خاصة إذا كانت بطولة قارية، والتي استعصت منذ سنوات رغم تأهلنا للنهائي في السنوات الخمس الأخيرة وكنا الأقرب لتحقيقها، وكلنا نعرف كيف تم سلبها بفعل فاعل، والحمدلله أنه تم تحقيقها في المرة الثالثة، وسط دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وهنالك تطور كبير شهدناه خلال الفترة الأخيرة“.

نواف بن سعد وحديثه عن تحقيق بطولة آسيا ????

بيئة الهلال سر نجاحه ????????

كل شخص ينسب النجاح لغيره ???? pic.twitter.com/nklItHLOID — بندر الوقيت (@ban_hfc) December 31, 2019

وتابع:“نشكر رئيس هيئة الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل والذي أتوقع أنه بوجوده ستخطو الرياضة خطوات ممتازة في المستقبل، نظير عمله المنظم والدقيق والقانوني والهادئ“.

واختتم:“الإدارة الحالية للهلال أنجزت شغلًا كبيرًا، وصحيح أن المجالس السابقة عملت بجهد ولكن الإدارة الحالية قدمت الكثير بمساندة الجمهور الكبير ودعم أعضاء الشرف“.

وشهدت فترة الأمير نواف بن سعد العديد من النجاحات، والتي بدأت بتحقيق السوبر السعودي من أمام نظيرة نادي النصر السعودي قبل 5 أعوام، فيما نجح بتحقيق بطولة الدوري 2017 الغائبة عن خزينة النادي لمدة خمس سنوات في حينها، فيما حقق الدوري للمرة الثانية على التوالي وصعد بالفريق إلى نهائي آسيا أمام أوراوا الياباني ليكسب الأخير اللقاء بهدف دون مقابل.

وشارك الهلال في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما توج بلقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق أوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور النهائي، ليخسر في مباراة تحديد المركز الثالث أمام مونتيري المكسيكي، بأربعة أهداف مقابل 3 بركلات الترجيح.