الاتحاد الآسيوي يطالب نادي النصر السعودي بتحديد ملعب مباراته مع سباهان

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مجموعة النصر تضم كلا من السد القطري وسباهان الإيراني والمتأهل من ملحق (العين الإماراتي – بونيودكور الأوزبكي – الزوراء العراقي)، علما بأن مباراتي النصر مع سباهان ستكونان في شهري مارس وأبريل المقبلين.