 الاتحاد الآسيوي يطالب نادي النصر السعودي بتحديد ملعب مباراته مع سباهان – إرم نيوز‬‎

الاتحاد الآسيوي يطالب نادي النصر السعودي بتحديد ملعب مباراته مع سباهان

الاتحاد الآسيوي يطالب نادي النصر السعودي بتحديد ملعب مباراته مع سباهان

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي أنها تلقت طلبا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتحديد ملعب احتياطي قبل مباراة الفريق مع سباهان الإيراني.

وتضم مجموعة النصر كلا من السد القطري وسباهان الإيراني والمتأهل من ملحق (العين الإماراتي – بونيودكور الأوزبكي – الزوراء العراقي)، علما بأن مباراتي النصر مع سباهان ستكونان في شهري مارس وأبريل المقبلين.

واختار النصر إقامة المباراة على ملعب البحرين الدولي في العاصمة البحرينية المنامة، كما اختار الإمارات ليكون الملعب الاحتياطي.

واختار الفريق الإيراني ملعب بونيودكور الأوزبكي في العاصمة طشقند، علما بأن مباراة الذهاب للنصر والإياب للفريق الإيراني.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أخبار نادي النصر السعودي
الرياضة
النصر السعودي
تاغ
دوري أبطال آسيا
رياضة
كرة القدم
مختارات
نادي النصر السعودي
تاريخ النشر
تاريخ التحديث