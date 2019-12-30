الاتحاد الآسيوي يطالب نادي النصر السعودي بتحديد ملعب مباراته مع سباهان

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي أنها تلقت طلبا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتحديد ملعب احتياطي قبل مباراة الفريق مع سباهان الإيراني.
وتضم مجموعة النصر كلا من السد القطري وسباهان الإيراني والمتأهل من ملحق (العين الإماراتي – بونيودكور الأوزبكي – الزوراء العراقي)، علما بأن مباراتي النصر مع سباهان ستكونان في شهري مارس وأبريل المقبلين.
واختار النصر إقامة المباراة على ملعب البحرين الدولي في العاصمة البحرينية المنامة، كما اختار الإمارات ليكون الملعب الاحتياطي.
واختار الفريق الإيراني ملعب بونيودكور الأوزبكي في العاصمة طشقند، علما بأن مباراة الذهاب للنصر والإياب للفريق الإيراني.