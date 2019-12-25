تقرير: غرامات مالية تهدد مشاركة الهلال والنصر والأهلي في دوري أبطال آسيا

كشفت تقارير صحفية، على أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وجه تحذيرا لجميع الفرق المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا عن طريق اتحاداتها بأنها لن تخوض مبارياتها الافتتاحية، سواء في دور المجموعات، أو الأدوار التمهيدية الإقصائية، حال وجدت غرامات مالية صدرت من لجنة الانضباط في النسخة الماضية من البطولة ولم تسدد حتى الآن.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الاقتصادية“، عبر مصدر وصفته بالخاص، يوم الأربعاء، فإن دفع الغرامات المالية المترتبة بذمم الأندية، هو شرط رئيس وضعه الاتحاد الآسيوي من أجل خوض المباراة الأولى له ضمن أدوار البطولة.

ويشارك في النسخة المقبلة، فرق الهلال حامل لقب البطولة، النصر بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين وثالث فرق الدوري، والأهلي رابع فرق الدوري.

وصدرت بحق الهلال، النصر، والأهلي في النسخة الماضية 34 عقوبة انضباطية، قيمتها الإجمالية 287 ألفا و775 دولارا (1.080 مليون ريال)، 17 عقوبة منها على النصر بواقع 114.775 ألف دولار (430.6 ألف ريال)، ثم الأهلي 11 عقوبة قيمتها الإجمالية 86 ألف دولار (322.611 ألف ريال)، والهلال ست عقوبات قيمتها الإجمالية 87 ألف دولار (326.363 ألف ريال).

???? #ACL2020 group stage draw results! We are definitely in for a treat. Who are you supporting? pic.twitter.com/Ope0jrBNS4 — #ACL2020 (@TheAFCCL) December 10, 2019

وستكون الأندية الثلاثة مجبرة على سدادها قبل خوضها مبارياتها، حيث يبدأ الأهلي في الـ28 من كانون الثاني (يناير) المقبل الأدوار الإقصائية، ثم يلعب الهلال والنصر في دوري المجموعات في الـ10 والـ11 من شباط (فبراير) المقبلين دور المجموعات، إضافة للتعاون الخالي من العقوبات كونه لم يشارك في النسخة الماضية.

ويتواجد الهلال في المجموعة الثانية رفقة وشباب الأهلي، دبي الإماراتي وباختاكور الأوزبكي، والمتأهل من مباراة الملحق الثالثة.

والمجموعة الثالثة تضم الدحيل القطري والتعاون السعودي والشارقة الإماراتي وبيرسبوليس الإيراني.

والمجموعة الرابعة، تضم سيباهان أصفهان الإيراني والسد القطري والنصر السعودي والمتأهل من مباراة الملحق الأولى.

وتشهد البطولة مشاركة ستة أندية سبق لها التتويج بلقب البطولة بنظامها الجديد، هي إلى جانب الهلال كل من السد القطري وتشونبوك هيونداي موتورز وسوون سامسونغ بلو وينغز وأولسان هيونداي من كوريا الجنوبية، وغوانجزو إيفرغراند الصيني.

وكان نادي الهلال السعودي توج الشهر الماضي بلقب نسخة عام 2019، بعدما تغلب في الدور النهائي على أوراوا ريد دايموندز الياباني.

ويشار إلى أن الفائز بلقب هذه النسخة من البطولة، سوف يحصل على مقعد في الدور التمهيدي من نسخة عام 2021، وذلك إذا لم يتمكن من التأهل عبر الدوري المحلي.