تقرير: غرامات مالية تهدد مشاركة الهلال والنصر والأهلي في دوري أبطال آسيا

كشفت تقارير صحفية، على أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وجه تحذيرا لجميع الفرق المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا عن طريق اتحاداتها بأنها لن تخوض مبارياتها الافتتاحية، سواء في دور المجموعات، أو الأدوار التمهيدية الإقصائية، حال وجدت غرامات مالية صدرت من لجنة الانضباط في النسخة الماضية من البطولة ولم تسدد حتى الآن.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الاقتصادية“، عبر مصدر وصفته بالخاص، يوم الأربعاء، فإن دفع الغرامات المالية المترتبة بذمم الأندية، هو شرط رئيس وضعه الاتحاد الآسيوي من أجل خوض المباراة الأولى له ضمن أدوار البطولة.

ويشارك في النسخة المقبلة، فرق الهلال حامل لقب البطولة، النصر بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين وثالث فرق الدوري، والأهلي رابع فرق الدوري.

وصدرت بحق الهلال، النصر، والأهلي في النسخة الماضية 34 عقوبة انضباطية، قيمتها الإجمالية 287 ألفا و775 دولارا (1.080 مليون ريال)، 17 عقوبة منها على النصر بواقع 114.775 ألف دولار (430.6 ألف ريال)، ثم الأهلي 11 عقوبة قيمتها الإجمالية 86 ألف دولار (322.611 ألف ريال)، والهلال ست عقوبات قيمتها الإجمالية 87 ألف دولار (326.363 ألف ريال).

???? #ACL2020 group stage draw results!

We are definitely in for a treat. Who are you supporting? pic.twitter.com/Ope0jrBNS4

— #ACL2020 (@TheAFCCL) December 10, 2019