نادي العين أهداه لمنافسيه المحتملين.. ما محتويات ”الصندوق البنفسجي“؟

أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا التي أقيمت، عصر يوم أمس، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن وجهة فريق العين في حالة فوزه بنتيجة المباراة المقررة، يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير المقبل على إستاد هزاع بن زايد، أمام الفائز من الزوراء العراقي وبنيودكور الأوزبكي في مباراتهما المحددة في الحادي العشرين من يناير القادم، إلى المجموعة الرابعة والتي تضم كلًا من “سبهان أصفهان الإيراني والسد والنصر السعودي”.

في حين أوقعت القرعة فريق نادي الشارقة، بطل الدوري، ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم إلى جانبه كلًا من: “الدحيل والتعاون السعودي وبيروبوليس الإيراني”.

بينما انضم شباب الأهلي إلى فريق المجموعة الثانية والتي تتألف من: “الهلال السعودي وبختاكور الأوزبكي والمتأهل من مرحلة ما قبل المجموعات بالإضافة إلى شباب الأهلي”.

أما فريق نادي الوحدة فسينافس على بطاقة التأهل بالمجموعة الأولى كلًا من: “الشرطة العراقي والمتأهلين من مرحلتي ما قبل المجموعات رقم “2” و”4″.

وأكد أحمد الشامسي، مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، ورئيس الوفد المشارك في مراسم قرعة دوري أبطال آسيا 2020 وورشة العمل المصاحبة لها في كوالالمبور الماليزية، أن نتيجة القرعة جاءت معتدلة ومنطقية، والواقع يؤكد أنه لا توجد مباراة سهلة في عالم كرة القدم الحديثة.

واستطرد الشامسي، قائلًا للموقع الرسمي لنادي العين: “تركيز “الزعيم” منصب على مواجهته الأولى في مشوار تحدي المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا 2020، والذي من المقرر أن يستهله بمواجهة الفريق الفائز من مباراة الزوراء الكويتي وبنيودكور الأوزبكي في الدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات”.

وأكمل: العين فريق كبير وصاحب تاريخ عريض في البطولة الآسيوية، لذلك لا يفكر في أسماء المنافسين بقدر التركيز على التحضير بالصورة التي تمكنه من تحقيق أهدافه الكبيرة في النسخة القادمة من المسابقة الأقوى في القارة الآسيوية، مع الاحترام لطموحات كافة الفرق المشاركة في البطولة.

وزاد: تتزامن مراسم القرعة وسمنار دوري أبطال آسيا 2020، مع ذكرى مشاركة “الزعيم” في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018، والتي سجل فيها العين خلال عشرة أيام أفضل إنجاز خليجي إماراتي منذ انطلاقة المونديال، الأمر الذي يؤكد أن مشوار هذا النادي الكبير خارجيًا يرتبط بإنجازات مشرفة ومواقف استثنائية عندما يكون التحدي باسم الوطن، ويمنح الجيل الحالي الدافع المهم على الاستمرارية في كتابة سطور جديدة بأحرف من ذهب في سماء إنجازات الكرة الإماراتية، والعيناوية التي حققت إنجازات غير مسبوقة محليًا وقاريًا وعالميًا، وأتمنى أن يعود العين عبر البطولة الآسيوية لتحطيم أرقامه العالمية قريبًا.

وتعليقًا على سؤال حول اختلاف لائحة تسجيل اللاعبين ما بين المسابقتين المحلية والقارية، قال: “المؤكد أن الاختلاف يكمن في قيد المقيمين والمواليد بالمسابقة القارية، غير أن اللجنة الفنية للاحتراف بالنادي والمدرب الكرواتي إيفان ليكو على معرفة تامة باحتياجات الفريق للتحدي الآسيوي، وثقتنا كبيرة جدًا في جميع الأسماء التي سيقع عليها الاختيار للدفاع عن شعار العين في البطولة القارية، خصوصًا وأن الهدف في النسخة القادمة واضح ،وأعلنه مجلس إدارة شركة كرة القدم منذ تكليفه رسميًا، ونسأل الله العلي القدير السداد والتوفيق للفريق في ترجمة الرعاية السامية والدعم السخي من رئاسة النادي إلى جانب الاهتمام والمتابعة الدائمة من الإدارة إلى إنجازات تسعد الأمة العيناوية.

صندوق “بنفسجي” بنكهة عالمية

من جهةٍ أخرى حرص أحمد الشامسي، مدير فريق العين، على إهداء “الصندوق البنفسجي”، المصمم خصيصًا لمشاركة العين في ورشة عمل دوري الأبطال، على شكل شعار نادي العين، إلى رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي، شين مانجيل، وذلك بعد انتهاء مراسم قرعة دوري أبطال آسيا 2020، بالإضافة إلى رؤساء وفود الفرق الخمسة التي من المتوقع أن يواجهها العين في مشواره القاري، في حالة تأهله حتى نهاية مرحلة المجموعات.

ومن أبرز محتويات “الصندوق”، القرص المدمج، المصمم أيضًا على هيئة شعار نادي العين، ويحتوي فيديو مشاركة “الزعيم العالمي” التاريخية في مونديال الأندية 2018، والأهداف واللحظات السعيدة منذ البداية، التي شهدت الريمونتادا التاريخية أمام تيم ويلنجتون النيوزلندي، مرورًا بأرقام جديدة، كهدف محمد أحمد الذي سجل اسمه في خانة أسرع هدف على مر تاريخ البطولة العالمية في مرمى الترجي التونسي بطل أفريقيًا قبل هزيمة بطل أمريكا الجنوبية ريفربليت الأرجنتيني على يد العين، وصولًا لمباراة النهائي التي اصطف مع نهايتها نجوم كبير العالم ريال مدريد الإسباني، في ممر شرفي لتحية “الزعيم” في طريقه للمنصة قبل تتويجه بلقب الوصيف والميدالية الفضية.

كما يحتوي القرص المدمج على كتيب تم تصميمه خصيصًا بمناسبة مشاركة العين في دوري أبطال آسيا 2020، ويتضمن معلومات تاريخية مهمة عن النادي وتاريخ مشاركته في البطولة القارية، وإنجازاته منذ التأسيس ونهاية العام الماضي، إلى جانب معلومات عن الملاعب ومدينة العين وأهم الأماكن السياحية والفنادق والموانئ الجوية، اتساقًا مع متطلبات الاتحاد الآسيوي والذي يحث الأندية على تزويد المشاركين بأهم المعلومات التي تعينهم في مشوار البطولة.

ويحتوي الصندوق كذلك على درع النادي والقميص الرسمي لفريق الكرة الأول وقلم فاخر تم تصميمه في واحدة من أكبر الشركات العالمية خصيصًا بشعار نادي العين.