إعلامي سعودي: هناك من تلاعب بعدد مرات فوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا‎ (شاهد)

زعم الإعلامي السعودي حامد البلوي، أن هناك من يعمل داخل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تزيف المعلومات والوقائع التاريخية لنادي الهلال.

وقال البلوي في تصريحات فضائية: إن هناك أحد الصحفيين المشهورين داخل أروقة الاتحاد الآسيوي، يغير المعلومات.

وأضاف: “ السجل الشرفي لدوري أبطال آسيا قبل شهر كان يخلو من الهلال.. سأشكك في حساب الاتحاد الآسيوي باللغة العربية بعد تغييره للمعلومات وإعادتها من جديد“.

جاء ذلك النقاش، بعد نشر تقرير للفيفا قبل مباراة الهلال وأورواوا الياباني بعنوان “ هل يحقق الهلال أول بطولة دوري أبطال آسيا؟“، حيث أكد مقدم البرنامج أن الهلال فاز بأول نسخة في النظام الجديد للبطولة، وليس أول مرة في تاريخ الزعيم.

#الدوري_مع_وليد حامد البلوي: السجل الشرفي لدوري أبطال آسيا قبل شهر كان يخلوا من #الهلال.. سأشكك في حساب الاتحاد الآسيوي باللغة العربية بعد تغييره للمعلومات وإعادتها من جديد، والفيفا قال: هل يحقق الهلال أول بطولة دوري أبطال آسيا؟. pic.twitter.com/7m8gDpweav — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 28, 2019

وحصد الهلال، اللقب الآسيوي بفوزه خارج الديار أمام أوراوا ريد دياموندز في إياب نهائي البطولة بهدفين دون رد، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق السعودي بهدف نظيف.

وأعد الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تقريرًا تحدث فيه عن ألقاب الهلال القارية وجاء كالتالي:

تذوق الهلال المجد القاري للمرة الأولى، في عام 1991 عندما فاز ببطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري، بعد أن احتل المركز الثاني في عامي 1986 و1987.

وانتظر ”الزعيم“ ست سنوات للحصول على شرف التتويج مرة أخرى، بعد أن فاز على فريق ناغويا غرامبوس الياباني 3-1 في نهائي كأس الكؤوس الآسيوية.

لم ينتظر الهلال طويلًا وفاز بكأس السوبر الآسيوي عام 1997.

حصد الهلال ثنائية أخرى في عام 2000، عندما فاز بلقبي بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري وكأس السوبر الآسيوية.

كان ذلك في نفس العام الذي تم فيه تغيير اسم بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري لتصبح بطولة دوري أبطال آسيا.