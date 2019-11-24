ليفربول لنادي الهلال: نراكم قريبًا في كأس العالم للأندية (شاهد)

وجه نادي ليفربول الإنجليزي التهنئة لنادي الهلال السعودي على حصده لقب دوري أبطال آسيا، اليوم الأحد، بعد فوزه على أوراوا الياباني بهدفين دون رد.

وقال ليفربول عبر حسابه الرسمي باللغة العربية: ”تهانينا إلى الهلال، الذي يُكمل عقد المتأهلين إلى كأس العالم للأندية رفقة الريدز والسد القطري، نراكم قريبًا في كأس العالم للأندية“.

كفو ياشباب الهلال كفووو! ???? تهانينا إلى@Alhilal_FC الذي يُكمل عقد المتأهلين إلى كأس العالم للأندية رفقة الريدز و @AlsaddSC و @EsperanceSTunis.. نراكم قريبًا في #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/eJEldBHNpT — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 24, 2019

واكتمل عقد الفرق المتأهلة لبطولة كأس العالم للأندية لعام 2019، والتي ستنطلق الشهر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وحصد الهلال السعودي لقب دوري أبطال آسيا، يوم الأحد، على حساب فريق أوراوا الياباني بعد الفوز في مباراة الإياب، اليوم الأحد.

وحقق الهلال السعودي الفوز على أوراوا، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-0.

وتأهل الهلال إلى بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر من هذا العام، ليضرب موعدًا في أولى مواجهاته مع الترجي التونسي بطل إفريقيا.

وتقام مباراة الهلال السعودي والترجي التونسي يوم 14 ديسمبر في كأس العالم للأندية.

وجاءت الفرق المتأهلة كالآتي:

ليفربول – بطل أوروبا.

السد القطري – بطل الدوري القطري.

الترجي التونسي – بطل إفريقيا.

مونتيري المكسيكي – بطل أمريكا الشمالية.

هينغين سبورت – بطل أوقيانوسيا.

فلامنغو – بطل أمريكا الجنوبية.

الهلال السعودي – بطل آسيا.

قرعة البطولة:

11 ديسمبر.. مباراة الدور التمهيدي ستكون بين السد القطري أمام هينيجيني بطل أوقيانوسيا.

– الدور ربع النهائي

14 ديسمبر.. المباراة الأولى بين الفائز في المباراة التمهيدية أمام مونتيري المكسيكي.

14 ديسمبر.. المباراة الثانية بين الترجي التونسي أمام بطل دوري أبطال آسيا.

– مباراة المركز الخامس والسادس

17 ديسمبر.. الخاسر في المباراة الأولى من الدور ربع النهائي أمام الخاسر في المباراة الثانية من الدور ربع النهائي.

– الدور نصف النهائي

17 ديسمبر.. المباراة الأولى بطل ليبرتادوريس أمام الفائز من الترجي وبطل آسيا.

18 ديسمبر.. المباراة الثانية ليفربول أمام الفائز من المباراة التمهيدية ومونتيري المكسيكي.

– مباراة المركزين الثالث والرابع

21 ديسمبر.. الخاسر من المباراة الأولى في الدور نصف النهائي أمام الخاسر في المباراة الثانية في الدور نصف النهائي.

– المباراة النهائية

21 ديسمبر.. الفائز من المباراة الأولى في الدور نصف النهائي أمام الفائز في المباراة الثانية في الدور نصف النهائي.